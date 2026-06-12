Uma xícara quentinha pode ser o convite perfeito para desacelerar, cuidar do coração e fortalecer os relacionamentos - Reprodução

Uma xícara quentinha pode ser o convite perfeito para desacelerar, cuidar do coração e fortalecer os relacionamentosReprodução

Publicado 12/06/2026 09:38

Olá, meninas!



Quando pensamos em Dia dos Namorados, logo vêm à cabeça flores, jantares românticos e declarações de amor. Mas existe um companheiro discreto que pode fazer toda a diferença em diferentes momentos da vida amorosa: uma simples xícara de chá.



Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada, muito mais do que uma bebida, o chá pode representar um momento de pausa, acolhimento e autocuidado. Afinal, em meio à correria do dia a dia, parar por alguns minutos para sentir um aroma agradável e desfrutar de uma bebida quente já é uma forma de cuidar das emoções.



E o mais interessante é que existem ervas tradicionalmente associadas a diferentes fases dos relacionamentos, desde aquele friozinho na barriga antes de um primeiro encontro até os momentos em que o coração precisa de um pouco mais de carinho após uma separação.



Para o nervosismo antes do primeiro encontro



Quem nunca sentiu as mãos gelarem, o coração acelerar e a cabeça ficar cheia de pensamentos antes de encontrar alguém especial? Nessas horas, algumas ervas costumam ser associadas ao relaxamento e ao conforto emocional.



Entre as mais populares estão a melissa, a camomila e o capim-cidreira. Além das propriedades tradicionalmente relacionadas ao bem-estar, o simples ritual de preparar o chá já ajuda a desacelerar e chegar ao encontro mais tranquila e presente.



Quando o coração precisa se recuperar



Todo término amoroso traz um período de adaptação. É aquela fase em que sentimos saudade, insegurança e até dificuldade para dormir. Embora nenhum chá tenha o poder de curar um coração partido, pequenos rituais de autocuidado podem tornar os dias mais leves.



Nesses momentos, camomila, lavanda, melissa e rosa costumam ser as escolhas mais associadas ao acolhimento emocional e ao relaxamento.



Antes do vinho, existia o chá



Muito antes das taças de vinho se tornarem símbolo do romantismo, diversas culturas já utilizavam ervas aromáticas em celebrações ligadas ao amor e à sensualidade.



Rosa, jasmim, canela e gengibre são algumas das plantas mais lembradas quando o assunto é romance. Seus aromas costumam despertar sensações de aconchego, calor e bem-estar, criando uma atmosfera especial para os momentos a dois.



Um chá e uma boa conversa podem fazer milagres



Entre mensagens, redes sociais, trabalho e compromissos, muitos casais acabam deixando as conversas importantes para depois. E esse "depois" nem sempre chega.



Por isso, a proposta é simples: desligar os celulares, colocar água para ferver e reservar um momento para conversar sem distrações. Chás como erva-doce, camomila e melissa costumam ser associados à calma e podem ajudar a criar um ambiente mais acolhedor para o diálogo.



Porque, muitas vezes, o que um relacionamento precisa não é de grandes gestos, mas de presença, atenção e escuta.



Um chá para cada fase do amor



Seja para superar uma decepção, viver a emoção de um novo encontro ou fortalecer uma relação já construída, os chás podem acompanhar simbolicamente cada etapa da jornada amorosa.



Camomila e lavanda costumam ser lembradas nos momentos de cura emocional. Jasmim aparece associado aos novos começos. Melissa combina com a ansiedade do primeiro encontro. Rosa remete ao romance e ao namoro. Já a camomila e a erva-doce são frequentemente relacionadas à tranquilidade necessária para a vida a dois.



No fim das contas, o mais importante não é a erva escolhida, mas o significado daquele momento. Em um mundo cada vez mais acelerado, preparar uma xícara de chá pode ser um convite para desacelerar, cuidar dos sentimentos e valorizar os relacionamentos — inclusive o que você tem consigo mesma.