Fé, cultura popular e gastronomia se encontram em uma das datas mais tradicionais do mês de junho - Divulgação

Fé, cultura popular e gastronomia se encontram em uma das datas mais tradicionais do mês de junhoDivulgação

Publicado 13/06/2026 09:40

Olá, meninas!

Quando o calendário marca o dia 13 de junho, muita gente já sabe o que isso significa: chegou o Dia de Santo Antônio. Conhecido carinhosamente como o santo casamenteiro, ele é uma das figuras mais populares das festas juninas e carrega tradições que atravessam gerações, misturando fé, cultura popular e, claro, muita comida boa.



A data também tem um significado especial porque marca oficialmente o início das celebrações juninas. É a partir daí que o clima de arraial toma conta de cidades, bairros e condomínios, com bandeirinhas coloridas, músicas típicas, danças e aquelas delícias que fazem qualquer pessoa entrar no clima da temporada.



Entre as tradições mais conhecidas está o famoso bolo de Santo Antônio. Em muitas festas, pequenos objetos ou medalhinhas do santo são escondidos dentro da receita. A brincadeira diz que quem encontrar o item pode ter sorte no amor ou até mesmo estar mais perto de encontrar um relacionamento. Verdade ou não, a tradição continua arrancando sorrisos e despertando a curiosidade de quem participa.



E, claro, não dá para falar da data sem mencionar as famosas simpatias. Há quem coloque a imagem do santo de cabeça para baixo, quem escreva pedidos em papéis, quem acenda velas ou faça pequenas orações em busca de um novo amor. As práticas variam de região para região, mas todas têm algo em comum: a esperança de encontrar alguém especial ou fortalecer um relacionamento já existente.



Mas engana-se quem pensa que o Dia de Santo Antônio é celebrado apenas por quem está à procura de um par. Para muita gente, a data é uma oportunidade de reunir amigos e familiares, celebrar as tradições culturais brasileiras e aproveitar o clima acolhedor das festas juninas.



Afinal, existe algo mais gostoso do que uma mesa cheia de canjica, bolo de milho, paçoca e quentão enquanto a música típica toca ao fundo? O encanto da data está justamente nessa mistura de sabores, memórias afetivas e costumes que continuam fazendo parte da cultura popular.



Seja pela fé, pelas simpatias, pelo bolo ou simplesmente pela vontade de aproveitar uma boa festa junina, o Dia de Santo Antônio continua sendo uma das celebrações mais queridas do mês de junho. E convenhamos: qualquer ocasião que reúna tradição, comida gostosa e momentos especiais merece um espaço no coração dos brasileiros.

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