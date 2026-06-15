Entre promessas milagrosas e tendências das redes sociais, saber escolher o profissional certo pode fazer toda a diferença no resultadoReprodução/Internet
A busca por uma aparência mais descansada, leve e harmoniosa tem levado cada vez mais pessoas aos consultórios, inclusive pacientes mais jovens. Mas, afinal, até onde é possível suavizar os sinais do tempo sem perder a naturalidade? Quais são os riscos envolvidos nesses procedimentos? Existe uma idade certa para recorrer a uma cirurgia de rejuvenescimento facial? E como separar informações confiáveis das promessas milagrosas que dominam as redes sociais?
Para esclarecer essas e outras dúvidas, conversamos com o cirurgião plástico Rafael Rezende, que falou sobre os avanços da cirurgia facial, os cuidados necessários antes de qualquer intervenção e os principais erros que devem ser evitados por quem deseja investir na própria autoestima sem abrir mão da segurança e da naturalidade.
2 - Temos visto muitos casos de pessoas que ficaram com resultados considerados artificiais ou até mesmo irreversíveis. Quais são os erros mais comuns cometidos por pacientes e profissionais nesse tipo de intervenção?
Faces preenchidas sucessivamente e submetidas a muitos procedimentos prévios podem oferecer dificuldades técnicas em futuras cirurgias devido à formação de fibroses e aderências.
Algumas tecnologias utilizadas em rejuvenescimento facial também podem causar derretimento da gordura facial, acelerando o envelhecimento.
3 - Quais são os principais riscos envolvidos nas cirurgias de rejuvenescimento facial e quais sinais o paciente deve observar antes de escolher um médico ou uma clínica para realizar o procedimento?
Na cirurgia de face também podem ocorrer lesões nervosas, hemorragias, assimetrias e necroses.
É importante que o procedimento seja realizado por um profissional experiente, com boa formação técnica, responsabilidade e em ambiente adequado.
A grande dica é escolher profissionais capacitados tecnicamente, experientes e responsáveis. Não se iludam apenas com imagens das redes sociais, número de seguidores, visualizações ou curtidas.
4 - Existe uma idade ideal para recorrer a uma cirurgia de rejuvenescimento facial ou a indicação depende mais das características individuais de cada paciente?
Não existe uma idade específica para essa cirurgia. Normalmente ela é realizada entre 45 e 55 anos, mas pode ser indicada em pacientes mais jovens em situações especiais.
A cirurgia facial não deve ser banalizada nem realizada em pacientes jovens sem indicação adequada.
5 - Com tantas técnicas, preenchimentos e cirurgias disponíveis atualmente, como o paciente pode diferenciar um tratamento seguro e adequado de promessas exageradas que circulam nas redes sociais?
Não se iludam apenas com imagens divulgadas nas redes sociais, número de seguidores, visualizações e curtidas. Isso tudo pode ser manipulado.
A melhor indicação é aquela que vem de pacientes que já foram atendidos pelo profissional.
Quem escolhe apenas pelo menor preço pode não estar fazendo a melhor escolha.
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