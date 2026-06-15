Entre promessas milagrosas e tendências das redes sociais, saber escolher o profissional certo pode fazer toda a diferença no resultado - Reprodução/Internet

Entre promessas milagrosas e tendências das redes sociais, saber escolher o profissional certo pode fazer toda a diferença no resultadoReprodução/Internet

Publicado 15/06/2026 09:54

Olá, meninas!

Se antes o desejo era simplesmente parecer mais jovem, hoje a conversa é outra: as mulheres querem se olhar no espelho e continuar reconhecendo a própria identidade. Em meio à popularização de procedimentos estéticos, preenchimentos, bioestimuladores e cirurgias faciais, cresce também a preocupação com resultados exagerados, rostos padronizados e intervenções que podem trazer consequências indesejadas.



A busca por uma aparência mais descansada, leve e harmoniosa tem levado cada vez mais pessoas aos consultórios, inclusive pacientes mais jovens. Mas, afinal, até onde é possível suavizar os sinais do tempo sem perder a naturalidade? Quais são os riscos envolvidos nesses procedimentos? Existe uma idade certa para recorrer a uma cirurgia de rejuvenescimento facial? E como separar informações confiáveis das promessas milagrosas que dominam as redes sociais?



Para esclarecer essas e outras dúvidas, conversamos com o cirurgião plástico Rafael Rezende, que falou sobre os avanços da cirurgia facial, os cuidados necessários antes de qualquer intervenção e os principais erros que devem ser evitados por quem deseja investir na própria autoestima sem abrir mão da segurança e da naturalidade.

Confira abaixo:

Nos últimos anos, houve um aumento na procura por cirurgias e procedimentos para rejuvenescer o rosto. Até que ponto é possível rejuvenescer a aparência sem comprometer a naturalidade dos traços?

A busca incessante para uma melhor aparência virou uma realidade para grande parte da população. Infelizmente não conseguimos rejuvenescer ninguém, utilizamos meios para mitigar esses sinais de envelhecimento que infelizmente é um processo progressivo e irreversível. E hoje não é só através de procedimentos estéticos, invasivos ou não. Uma boa alimentação associada a uma vida saudável, exercícios, sono, diminuição do cortisol e estresse, diminuição da exposição solar, tudo isso é muito importante para retardar esse processo de envelhecimento.

O grande lance é que hoje temos meios de fazer isso de uma forma natural. Procedimento estético bem realizado, seja invasivo ou não, é aquele que não estigmatiza as pessoas. Não devemos criar faces "avatarizadas" como se isso fosse um modelo estereotipado de beleza, respeitar a diversidade, a individualidade e oferecer um resultado harmonioso e individuais sempre será o melhor caminho.



2 - Temos visto muitos casos de pessoas que ficaram com resultados considerados artificiais ou até mesmo irreversíveis. Quais são os erros mais comuns cometidos por pacientes e profissionais nesse tipo de intervenção?

Os procedimentos faciais, invasivos ou não, podem trazer repercussões estéticas indesejadas quando feitos de forma exagerada e sem planejamento.



Faces preenchidas sucessivamente e submetidas a muitos procedimentos prévios podem oferecer dificuldades técnicas em futuras cirurgias devido à formação de fibroses e aderências.



Algumas tecnologias utilizadas em rejuvenescimento facial também podem causar derretimento da gordura facial, acelerando o envelhecimento.



3 - Quais são os principais riscos envolvidos nas cirurgias de rejuvenescimento facial e quais sinais o paciente deve observar antes de escolher um médico ou uma clínica para realizar o procedimento?

Preenchedores e bioestimuladores podem causar fibrose, nódulos permanentes, infecções, embolização de artérias, necroses e repercussões estéticas irreversíveis.



Na cirurgia de face também podem ocorrer lesões nervosas, hemorragias, assimetrias e necroses.



É importante que o procedimento seja realizado por um profissional experiente, com boa formação técnica, responsabilidade e em ambiente adequado.



A grande dica é escolher profissionais capacitados tecnicamente, experientes e responsáveis. Não se iludam apenas com imagens das redes sociais, número de seguidores, visualizações ou curtidas.



4 - Existe uma idade ideal para recorrer a uma cirurgia de rejuvenescimento facial ou a indicação depende mais das características individuais de cada paciente?

É exatamente por isso que pessoas mais jovens estão procurando esse tipo de cirurgia. Um dos fatores é o uso das canetas emagrecedoras, que podem provocar perda de gordura facial e aspecto envelhecido.



Não existe uma idade específica para essa cirurgia. Normalmente ela é realizada entre 45 e 55 anos, mas pode ser indicada em pacientes mais jovens em situações especiais.



A cirurgia facial não deve ser banalizada nem realizada em pacientes jovens sem indicação adequada.



5 - Com tantas técnicas, preenchimentos e cirurgias disponíveis atualmente, como o paciente pode diferenciar um tratamento seguro e adequado de promessas exageradas que circulam nas redes sociais?

A grande dica é escolher profissionais capacitados, experientes, responsáveis e com bom senso.



Não se iludam apenas com imagens divulgadas nas redes sociais, número de seguidores, visualizações e curtidas. Isso tudo pode ser manipulado.



A melhor indicação é aquela que vem de pacientes que já foram atendidos pelo profissional.



Quem escolhe apenas pelo menor preço pode não estar fazendo a melhor escolha.