Especialistas e artistas reforçam a importância de enxergar o autismo além dos estereótipos e valorizar diferentes formas de existir - Reprodução/Internet

Especialistas e artistas reforçam a importância de enxergar o autismo além dos estereótipos e valorizar diferentes formas de existirReprodução/Internet

Publicado 18/06/2026 09:34

Olá, meninas!

No dia 18 de junho é celebrado o Dia do Orgulho Autista, uma data que vem ganhando cada vez mais força ao trazer uma reflexão importante sobre respeito, inclusão e valorização da neurodiversidade. Mais do que falar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o momento convida a sociedade a olhar para as pessoas autistas sem estereótipos e a entender que cada indivíduo tem sua própria forma de aprender, se comunicar, trabalhar e se relacionar com o mundo.



Apesar dos avanços na discussão sobre o tema, a realidade ainda apresenta muitos desafios. Seja na escola, na faculdade, no mercado de trabalho ou até mesmo no meio artístico, pessoas autistas continuam enfrentando barreiras que muitas vezes passam despercebidas por quem não vive essa experiência.



Na educação, por exemplo, situações que já costumam gerar ansiedade para qualquer estudante podem ser ainda mais complexas para quem está dentro do espectro. Vestibulares, provas importantes e ambientes muito movimentados podem se tornar verdadeiros desafios.



Para Carol Braga, diretora do Foco Medicina, a inclusão começa quando entendemos que não existe apenas uma forma de aprender.



"Muitas vezes o aluno autista tem toda a capacidade para desenvolver aquele conteúdo, mas precisa de uma abordagem que respeite suas características. Quando existe esse olhar mais individualizado, ele consegue mostrar todo o seu potencial", explica.



A psicóloga Alice Araújo destaca que o acolhimento emocional também faz toda a diferença nesse processo.



"Quando o estudante se sente compreendido e respeitado, ele ganha mais confiança para enfrentar desafios. O ambiente tem um papel muito importante no desenvolvimento e no bem-estar dessas pessoas", afirma.



Mas a conversa sobre inclusão não termina na sala de aula. Ela segue para o mercado de trabalho, para os espaços culturais e para todos os lugares onde as pessoas autistas desejam construir suas trajetórias.



A cantora Bea Duarte conhece bem essa realidade. Diagnosticada na vida adulta, ela conta que muitos dos desafios enfrentados por artistas autistas acontecem longe dos holofotes.



"As pessoas costumam imaginar que a dificuldade está apenas no palco, mas muitas vezes ela está nos bastidores. Mudanças de rotina, excesso de estímulos e ambientes imprevisíveis podem ser bastante desgastantes", relata.



Hoje, falar abertamente sobre o autismo também se tornou uma forma de incentivar outras pessoas.



"Durante muito tempo eu não me via representada. Compartilhar minha história é uma maneira de mostrar que pessoas autistas podem estar onde quiserem, sem precisar esconder quem são", diz.



Quem também levanta essa bandeira é Heitor Werneck, produtor cultural, estilista e ativista social. Para ele, ainda existe muito desconhecimento sobre o que realmente significa estar dentro do espectro.



"Muita gente acredita que o autismo define a capacidade de alguém, e isso não é verdade. Existem profissionais talentosos em todas as áreas. O problema quase sempre está na falta de informação e nas barreiras criadas pela sociedade", observa.



Diagnosticado já na fase adulta, Heitor conta que ainda é comum ouvir comentários carregados de preconceito.



"As pessoas dizem coisas como 'você não parece autista' ou 'é inteligente demais para ser autista'. Isso mostra o quanto ainda precisamos falar sobre o assunto", afirma.



A psiquiatra Jessica Martani acredita que o mercado de trabalho também está passando por um processo de aprendizado quando o assunto é neurodiversidade.



"Nem todo profissional precisa se encaixar no mesmo modelo para ter sucesso. Pessoas autistas trazem diferentes perspectivas, formas de pensar e de resolver problemas. Isso é extremamente valioso para qualquer ambiente profissional", explica.



Segundo ela, o Dia do Orgulho Autista surge justamente para reforçar essa mensagem.



"Ter orgulho não significa ignorar os desafios. Significa reconhecer que pessoas autistas têm o direito de ocupar espaços, desenvolver seus talentos e serem respeitadas exatamente como são."



No fim das contas, a inclusão verdadeira vai muito além de campanhas ou datas comemorativas. Ela acontece quando escolas, empresas e a sociedade como um todo entendem que diferenças não precisam ser corrigidas, mas respeitadas.



Como resume Bea Duarte, orgulho autista é poder existir sem precisar pedir desculpas por ser quem se é.



E talvez seja justamente essa a principal mensagem da data: a diversidade humana é feita de diferentes formas de pensar, sentir e enxergar o mundo. E todas elas merecem espaço.

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