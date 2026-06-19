Além de aquecer nos dias frios, as meias-calças coloridas trazem informação de moda e muito estilo ao look - Reprodução/Pinterest

Além de aquecer nos dias frios, as meias-calças coloridas trazem informação de moda e muito estilo ao lookReprodução/Pinterest

Publicado 19/06/2026 09:42

Olá, meninas!

Esqueça a ideia de que meia calça precisa ser básica ou sem graça. Neste inverno, as meias-calças coloridas chegaram com tudo e viraram o acessório queridinho das fashionistas para deixar qualquer produção muito mais estilosa, moderna e divertida. E o melhor: elas conseguem transformar até aquele look simples de frio em uma composição cheia de personalidade.



Do vermelho intenso ao vinho elegante, passando pelo azul, verde e até tons mais vibrantes, a tendência das meias coloridas dominou o street style e promete aparecer ainda mais nos looks de inverno 2026. Além de aquecer nos dias frios, elas também funcionam como ponto de destaque na produção.



Se você quer sair do óbvio sem precisar mudar completamente o guarda-roupa, apostar em uma meia-calça colorida pode ser o truque fashion perfeito.



Meia-calça vermelha é a queridinha do momento



A meia-calça vermelha virou praticamente um item obrigatório entre as amantes de moda. O tom intenso deixa o visual mais poderoso e cria aquele contraste fashionista que chama atenção na medida certa.



Ela combina muito bem com peças neutras, como vestidos pretos, saias cinzas e casacos escuros. O resultado fica elegante, moderno e super estiloso sem muito esforço.



Looks monocromáticos deixam tudo mais sofisticado



Outra tendência forte é usar a meia-calça na mesma cartela de cores do look. Além de alongar a silhueta, essa combinação cria um visual chique e extremamente atual.



Os tons de vinho, marrom e verde-musgo aparecem como favoritos da temporada e trazem aquele ar sofisticado típico do inverno elegante.



Misturar cores também está super em alta



Para quem ama um visual criativo e cheio de informação de moda, vale apostar nas combinações coloridas. Azul com amarelo, vermelho com rosa e verde com tons terrosos são algumas das misturas que estão bombando nas redes sociais.



O segredo é equilibrar as peças para que o look fique moderno sem parecer exagerado.



Meia-calça colorida transforma até produções básicas



Sabe aquele vestido preto simples ou a saia que você sempre usa no inverno? A meia colorida consegue mudar completamente a proposta da produção em segundos.



Mesmo com roupas mais básicas, o acessório traz personalidade e deixa o visual muito mais interessante. É aquele detalhe pequeno que faz toda diferença no resultado final.



Estilo confortável também pode ser fashion



Além de lindas, as meias-calças coloridas ajudam a montar looks quentinhos e confortáveis para os dias frios. Dá para combinar com botas, mocassins, salto alto e até tênis, criando propostas para diferentes ocasiões.



Ou seja: tendência fashion e praticidade no mesmo look. A gente ama quando isso acontece.

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