Tendências de inverno se misturam às tradições juninas para criar produções cheias de charme. - Reprodução/Pinterest

Tendências de inverno se misturam às tradições juninas para criar produções cheias de charme.Reprodução/Pinterest

Publicado 18/06/2026 09:36

Olá, meninas!



Se você também ama essa época de bandeirinhas, comidas típicas e muito arrasta-pé, já pode comemorar: as festas juninas deste ano chegaram trazendo uma mistura perfeita entre tradição e moda. E a melhor parte? Dá para entrar no clima sem precisar apostar naquele visual super caricato que muita gente já cansou de usar.



A verdade é que os looks juninos ganharam uma versão muito mais fashionista, confortável e cheia de personalidade. O clássico xadrez continua firme e forte, mas agora aparece de formas mais modernas, misturado com peças que já estão bombando nas tendências de inverno.



Uma das apostas que mais aparecem nesta temporada é o xadrez em modelagens amplas. Sabe aquela camisa oversized ou aquele blazer mais soltinho? Eles criam um visual despojado e estiloso sem perder a essência junina. Fica lindo com jeans, botas e até vestidos mais leves para equilibrar a produção.



E já que estamos falando de botas, elas praticamente viraram protagonistas dos arraiais. Os modelos com pegada country seguem super em alta e conseguem deixar qualquer look com aquele toque fashion que faz diferença. Vale apostar tanto nas versões clássicas quanto nas coloridas ou estampadas para quem gosta de ousar um pouquinho mais.



Outra tendência que está conquistando espaço nas festas é a combinação entre peças românticas e elementos mais pesados. Vestidos com babados, mangas bufantes, rendas e estampas florais ficam ainda mais interessantes quando aparecem acompanhados de jaquetas, coturnos ou botas robustas. O contraste deixa o visual moderno sem perder a delicadeza.



O jeans também continua sendo um dos queridinhos da temporada. E não estamos falando apenas de uma calça básica. A ideia agora é apostar no famoso look “all jeans”, misturando jaquetas, camisas, saias e calças no mesmo visual. Além de confortável, ele funciona perfeitamente para quem quer uma produção prática e cheia de estilo para curtir a festa.



Para quem ama aquele visual mais boho, a notícia é ótima. Franjas, tricôs, camurça e acessórios marcantes estão aparecendo cada vez mais nas produções de inverno e combinam perfeitamente com o clima junino. É aquele tipo de look que parece despretensioso, mas entrega informação de moda sem esforço.



E se a festa acontecer em uma noite mais gelada, a meia-calça volta com tudo. Ela aparece tanto em versões tradicionais quanto estampadas, acompanhada de botas de cano alto, mocassins ou coturnos. Além de deixar o visual mais interessante, ainda ajuda a enfrentar o frio com muito mais conforto.



No fim das contas, a moda junina de 2026 tem uma proposta bem clara: manter o charme das tradições, mas sem abrir mão do estilo pessoal. Afinal, não existe regra quando o assunto é se sentir bonita. O importante é criar uma produção que tenha a sua cara, seja para dançar quadrilha, tirar fotos com as amigas ou simplesmente aproveitar todas as delícias que essa época do ano oferece.

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