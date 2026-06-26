As principais tendências do inverno 2026 apostam em peças versáteis, quentinhas e cheias de personalidade para enfrentar o frio com charme - Reprodução/Pinterest

As principais tendências do inverno 2026 apostam em peças versáteis, quentinhas e cheias de personalidade para enfrentar o frio com charmeReprodução/Pinterest

Publicado 26/06/2026 09:40

Olá, meninas!

Quando o frio começa a dar as caras, uma coisa é certa: os casacos voltam a ser os protagonistas do guarda-roupa. E neste inverno de 2026, as tendências chegam com uma mistura perfeita de conforto, elegância e personalidade. As peças ganham modelagens marcantes, tecidos aconchegantes e detalhes que transformam até as produções mais básicas em looks cheios de estilo.



Se você está pensando em renovar o armário para a temporada mais fria do ano, vale ficar de olho nos modelos que já estão conquistando fashionistas e prometem aparecer por todos os lados nos próximos meses.



Sobretudo continua sendo o queridinho das elegantes



Clássico e atemporal, o sobretudo segue firme entre as principais apostas da estação. Com comprimento mais alongado e cortes estruturados, ele é aquele tipo de peça que deixa qualquer produção mais sofisticada em segundos.



O melhor é que funciona tanto com vestidos e saias quanto com jeans e tênis, criando combinações versáteis para diferentes ocasiões.



Casaco de camurça traz o charme dos anos 70



A camurça voltou com força total e promete ser uma das texturas mais desejadas do inverno. Inspirada na estética setentista, a peça aparece em tons terrosos, especialmente marrom, caramelo e chocolate.



Além de aquecer, o material adiciona um toque de sofisticação e deixa o visual com aquela aparência fashionista sem muito esforço.



Jaqueta com inspiração militar ganha espaço



As referências militares também estão entre as grandes apostas da temporada. As chamadas "jaquetas paquita", com bolsos utilitários, modelagem estruturada e pegada urbana, surgem como uma alternativa moderna para quem quer fugir dos casacos tradicionais.



A peça combina muito bem com jeans, botas e até vestidos mais delicados, criando aquele contraste que deixa o look interessante.



Casacos oversized seguem em alta



As modelagens amplas continuam dominando as vitrines. Além do conforto, os casacos oversized ajudam a criar produções modernas e despojadas, perfeitas para quem ama sobreposições.



A tendência conversa diretamente com a proposta do inverno 2026, que valoriza peças práticas sem abrir mão do estilo.



Modelos com gola estruturada são a novidade da vez



Entre as tendências que vêm chamando atenção, estão os casacos com golas mais altas e estruturadas. A chamada gola funil aparece como uma solução elegante para proteger do frio sem a necessidade de cachecóis volumosos.



O detalhe traz um ar contemporâneo ao visual e já vem aparecendo em diversas coleções da temporada.



O inverno 2026 será marcado pelo equilíbrio entre conforto e estilo



Se existe uma palavra para definir as tendências deste ano, ela é versatilidade. Os casacos da temporada unem praticidade, conforto térmico e informação de moda, permitindo criar produções para o trabalho, passeios e até eventos mais sofisticados.



A boa notícia é que não é preciso escolher apenas uma tendência. Sobretudos elegantes, camurça, modelagens amplas, referências militares e golas estruturadas podem conviver perfeitamente no guarda-roupa, garantindo opções para enfrentar o frio com muito estilo.