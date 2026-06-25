A empresária e criadora de conteúdo destacou que construiu sua própria trajetória profissional e não depende financeiramente do jogador - Reprodução/Instagram

A empresária e criadora de conteúdo destacou que construiu sua própria trajetória profissional e não depende financeiramente do jogadorReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2026 09:35

Olá, meninas!

A vida de Bruna Biancardi ao lado de Neymar Jr. desperta curiosidade por onde passa. Mas, desta vez, a influenciadora decidiu esclarecer um assunto que costuma gerar comentários nas redes sociais: sua independência financeira.



Durante uma entrevista recente, Bruna relembrou os primeiros momentos do relacionamento com o craque e contou que, naquela época, seus pais ficaram receosos com a novidade. Segundo ela, a preocupação da família era natural, principalmente porque ninguém imaginava que o romance tomaria proporções tão grandes.



Em meio ao relato, a influenciadora destacou um ponto que considera importante. Ela explicou que sempre teve sua própria vida financeira organizada e que nunca precisou depender de ninguém para bancar suas despesas. A declaração veio justamente ao comentar as escolhas que fez quando estava solteira e decidiu viver novas experiências.



Bruna afirmou que sempre teve autonomia para tomar suas decisões, inclusive porque possui seus próprios recursos. Em suas palavras, ela ressaltou que paga as próprias contas, reforçando sua independência financeira mesmo estando em um relacionamento com um dos atletas mais famosos do mundo.



A influenciadora também revelou que seus pais chegaram a demonstrar preocupação quando descobriram o envolvimento com Neymar. A mãe, inclusive, teria manifestado resistência à ideia de ver a filha namorando um jogador de futebol. Já o pai aconselhou que ela voltasse para casa caso algo desse errado. Com o passar do tempo, porém, a relação se fortaleceu e a família passou a acompanhar a história de perto.



Hoje, Bruna e Neymar formam uma das famílias mais comentadas do país e são pais de duas meninas. Apesar da enorme exposição pública, a influenciadora faz questão de mostrar que continua construindo sua própria trajetória profissional, conciliando maternidade, negócios e presença digital.



Independência financeira de Bruna Biancardi chama atenção dos fãs



A fala da influenciadora rapidamente repercutiu entre os seguidores, principalmente por reforçar uma imagem que ela já transmite há anos: a de uma mulher que mantém sua carreira, seus projetos e sua autonomia financeira.

Em um cenário onde relacionamentos de celebridades costumam gerar especulações, Bruna aproveitou a oportunidade para deixar claro que sua estabilidade financeira não depende da fama ou da fortuna do companheiro.