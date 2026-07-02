A cor da vez promete transformar qualquer produção de Copa em um visual digno de elogios - Reprodução/Pinterest

A cor da vez promete transformar qualquer produção de Copa em um visual digno de elogiosReprodução/Pinterest

Publicado 02/07/2026 09:35

Olá, meninas!

Se você acha que entrar no clima da Copa significa apenas tirar a camisa da Seleção do armário, está na hora de olhar também para as suas unhas. Nesta temporada, o azul roubou a cena e vem conquistando as mulheres que querem torcer pelo Brasil de um jeito moderno, elegante e cheio de personalidade.



Durante muito tempo, o verde e o amarelo dominaram as produções inspiradas na torcida. Mas agora o azul aparece como uma alternativa sofisticada para quem quer fugir do óbvio sem deixar de celebrar as cores da nossa bandeira. O tom surge em diferentes versões, desde os mais suaves e delicados até os mais vibrantes, perfeitos para quem ama uma produção que chama atenção.



Uma das apostas é o azul piscina, que transmite frescor e combina perfeitamente com os dias mais quentes. Alegre e moderno, ele traz um toque descontraído para as mãos e funciona tanto em esmaltações simples quanto em nail arts mais elaboradas.



Já quem prefere algo mais marcante pode investir no azul intenso ou no tradicional azul royal. A cor tem presença, destaca as unhas imediatamente e cria um visual poderoso sem precisar de muitos detalhes extras.



As apaixonadas por brilho também têm vez. Combinar o azul com acabamentos metálicos, cromados ou aplicações delicadas é uma maneira de deixar a produção ainda mais especial para os dias de jogo. O resultado é glamouroso na medida certa e perfeito para quem não abre mão de um toque fashionista.



Outra tendência que vem ganhando espaço é a mistura do azul com bases leitosas, peroladas ou translúcidas. Essa combinação cria um efeito elegante e delicado, ideal para quem gosta de unhas discretas, mas ainda quer entrar no clima da competição.



O mais interessante é que não existe uma única forma de usar a cor. Vale apostar em francesinhas coloridas, detalhes geométricos, desenhos minimalistas ou até mesmo em uma esmaltação totalmente azul. O importante é adaptar a tendência ao seu estilo e transformar a torcida em mais uma oportunidade para brincar com a beleza.



Afinal, se a Copa já movimenta os looks, a maquiagem e os acessórios, por que não deixar as unhas participarem da festa também? Com tanto azul em alta, inspiração é o que não falta para entrar em campo com muito charme e estilo.