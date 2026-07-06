Niacinamida, vitamina E e ácido hialurônico estão entre os ativos que fazem toda a diferença nos cuidados com a pele nesta estação - Reprodução/Internet

Niacinamida, vitamina E e ácido hialurônico estão entre os ativos que fazem toda a diferença nos cuidados com a pele nesta estaçãoReprodução/Internet

Publicado 06/07/2026 09:33

Olá, meninas!

Se você sente que a pele fica mais seca, sensível e sem viço quando as temperaturas caem, saiba que não está sozinha. O inverno costuma ser um verdadeiro desafio para manter a hidratação em dia. Banhos mais quentes, baixa umidade do ar e o frio intenso acabam comprometendo a barreira natural da pele, deixando aquela sensação de repuxamento e desconforto.



A boa notícia é que alguns ativos podem fazer toda a diferença na rotina de cuidados e ajudar a manter a pele bonita, saudável e hidratada durante toda a estação. A dermatologista Vanessa Perusso explica quais ingredientes merecem um espaço especial na sua nécessaire.



Entre os grandes queridinhos está a niacinamida, um ativo multifuncional que fortalece a barreira de proteção da pele e reduz a perda de água. Na prática, isso significa uma pele mais hidratada, menos propensa à descamação e muito mais resistente às agressões do frio. Como bônus, ela ainda ajuda a controlar a oleosidade, suavizar vermelhidões e deixar o tom da pele mais uniforme.



Outro ingrediente indispensável é a vitamina E, conhecida pelo seu poderoso efeito antioxidante. Ela protege a pele contra os danos provocados pelo clima mais seco e ajuda a manter aquela sensação gostosa de maciez. É um ativo que costuma aparecer em fórmulas completas, como hidratantes e protetores solares, potencializando os cuidados diários.



Quando o assunto é hidratação, é impossível não falar do ácido hialurônico. Capaz de atrair e reter grandes quantidades de água, ele funciona como uma verdadeira reserva de hidratação para a pele. O resultado é uma aparência mais viçosa, luminosa e confortável, exatamente o que a pele precisa durante o inverno. Como a produção natural dessa substância diminui com o passar dos anos, incluir produtos com ácido hialurônico na rotina faz toda a diferença.



E se você acha que pode deixar o protetor solar de lado porque o sol aparece menos no inverno, vale repensar esse hábito. A radiação ultravioleta continua presente mesmo nos dias frios e nublados e continua sendo uma das principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele.



Por isso, a dica é apostar em protetores solares com fórmulas multifuncionais, que além de proteger contra os raios UV também oferecem hidratação e ativos antioxidantes, como niacinamida, vitamina E e ácido hialurônico. Assim, você cuida da pele em um único passo e deixa a rotina muito mais prática.



No fim das contas, manter a pele bonita durante o inverno não exige uma rotina complicada. Com os ativos certos e alguns cuidados diários, é possível atravessar a estação com a pele hidratada, macia e cheia de saúde.