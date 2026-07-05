Biquíni - Reprodução/Instgraam

BiquíniReprodução/Instgraam

Publicado 05/07/2026 00:00

Poucas peças representam tão bem o clima de verão quanto o biquíni. Presente nas malas de viagem, nos dias de praia e nas tardes de piscina, ele acompanha a moda e se reinventa a cada temporada. Aproveitando o Dia Mundial do Biquíni, celebrado neste domingo, vale conhecer os modelos que estão em alta e descobrir quais combinam com o seu estilo.

Nos últimos anos, a moda praia ganhou uma grande variedade de modelos, mostrando que existe um biquíni para cada mulher. As calcinhas de cintura alta seguem como uma opção clássica e cheia de charme, enquanto os modelos de lacinho continuam entre os favoritos de quem ama um visual mais delicado.

Na parte de cima, os tops com aro e sustentação garantem conforto, enquanto os cortininhas continuam sendo uma escolha certeira. Para quem gosta de inovar, os modelos assimétricos e de um ombro só trazem um toque moderno ao look.

Nas cores, os tons vibrantes dividem espaço com opções mais elegantes, como marrom, verde-oliva e azul-marinho, além de estampas florais e tropicais. Para completar a produção, uma saída de praia leve, camisa de linho, chapéu de palha e acessórios fazem toda a diferença.

O biquíni perfeito é aquele que combina com você. Mais do que tendências, a escolha tem a ver com conforto, personalidade e confiança para aproveitar cada momento do seu jeito.

Torcida com sabor: muffins de chocolate para adoçar o jogo

muffins - Reprodução/ Internet

muffinsReprodução/ Internet

Se a ideia é reunir a família ou os amigos para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega nesse domingo, nada melhor do que um docinho fácil de fazer para completar o momento. Esses muffins de chocolate têm massa fofinha, gotas de chocolate e um toque crocante do biscoito Maizena, garantindo uma combinação deliciosa.

Para a receita, você vai precisar de biscoito maizena, ovos, creme de leite, margarina derretida, baunilha, farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó, sal, bicarbonato de sódio, fermento em pó, gotas de chocolate e açúcar de confeiteiro para finalizar.

Misture os ingredientes líquidos e reserve. Bata o biscoito até formar uma farofa e junte aos ingredientes secos. Acrescente a mistura líquida, o bicarbonato dissolvido em água morna, o fermento e parte das gotas de chocolate. Distribua a massa em forminhas, complete com o restante das gotas e leve ao forno até dourar. Depois de amornar, finalize com açúcar de confeiteiro.



Beleza da Alma

"No meio de cada dificuldade reside uma oportunidade." - Albert Einstein.

