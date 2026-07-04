Dos tons clássicos aos mais modernos, descubra as cores de esmalte que prometem dominar as unhas durante o inverno - Divulgação/Unsplash

Dos tons clássicos aos mais modernos, descubra as cores de esmalte que prometem dominar as unhas durante o invernoDivulgação/Unsplash

Publicado 04/07/2026 09:38

Olá, meninas!

Quando as temperaturas começam a cair, a vontade de renovar o visual aparece quase automaticamente. Além das roupas mais aconchegantes e da maquiagem com tons mais intensos, as unhas também entram no clima da estação. E a boa notícia é que as tendências de esmalte para o inverno estão cheias de cores sofisticadas, versáteis e fáceis de combinar com qualquer produção.



Se você está pensando em trocar os esmaltes vibrantes do verão por opções mais elegantes, chegou a hora de conhecer as tonalidades que prometem dominar os salões e as redes sociais nos dias frios.



Marrom chocolate é o queridinho da temporada



O marrom voltou com tudo e já conquistou espaço não só na moda, mas também na beleza. O tom chocolate transmite elegância, combina com diferentes tons de pele e funciona tanto para quem prefere unhas discretas quanto para quem gosta de um visual marcante.



É aquela cor clássica que nunca parece exagerada e ainda conversa perfeitamente com os looks típicos do inverno.



Vermelho fechado nunca sai de moda



Existem tendências que simplesmente atravessam os anos, e o vermelho intenso é uma delas. Durante o inverno, as versões mais escuras, como vinho, bordô e cereja profundo, ganham ainda mais destaque.



Essas cores deixam as mãos sofisticadas e funcionam tanto no dia a dia quanto em eventos especiais.



Cinza é moderno e surpreendentemente elegante



Para quem gosta de fugir do tradicional, o cinza aparece como uma excelente escolha. Dos tons mais claros aos grafites, essa família de cores entrega um visual contemporâneo e muito refinado.



Além disso, é um esmalte extremamente versátil, combinando facilmente com produções casuais e mais sofisticadas.



Verde escuro traz personalidade sem exageros



O verde também ganhou espaço entre as tendências de unhas para o inverno. Tons como verde-musgo, oliva e floresta oferecem um toque moderno sem perder a elegância.



É uma ótima alternativa para quem quer sair do clássico preto, mas ainda manter uma cartela de cores sóbria.



Nude quente combina com qualquer ocasião



Os esmaltes em tons de nude continuam sendo verdadeiros curingas. No inverno, porém, os beges mais quentes, caramelos e tons amendoados aparecem como os grandes favoritos.



Além de alongarem visualmente as unhas, essas cores passam uma sensação de delicadeza e sofisticação, sendo perfeitas para quem prefere uma manicure atemporal.



No fim das contas, a melhor tendência sempre será aquela que faz você se sentir bonita. Mas se a ideia é entrar no clima da estação, apostar em esmaltes de inverno com tons mais profundos e acolhedores pode ser a escolha perfeita. Das cores clássicas às opções mais modernas, não faltam inspirações para renovar a manicure e deixar as unhas tão elegantes quanto os looks dos dias frios.