Mais do que uma refeição, a pizza é sinônimo de aconchego, boas conversas e momentos compartilhado - Reprodução/Internet

Mais do que uma refeição, a pizza é sinônimo de aconchego, boas conversas e momentos compartilhadoReprodução/Internet

Publicado 10/07/2026 09:34

Olá, meninas!

Tem cheiro que abraça, sabor que reúne todo mundo e uma combinação que dificilmente decepciona. A pizza faz parte daqueles pequenos prazeres que conseguem deixar qualquer sexta-feira mais gostosa. E, neste ano, a data tem um motivo especial para a comemoração: o Dia da Pizza será celebrado na sexta-feira, 10 de julho.



Seja para reunir a família, chamar as amigas ou preparar um jantar romântico, essa é a desculpa perfeita para colocar a mão na massa e criar uma noite cheia de sabor.



A melhor parte é que você não precisa ser uma chef de cozinha para fazer uma pizza deliciosa em casa. Com ingredientes simples e um pouco de criatividade, é possível preparar uma receita que fica pronta em pouco tempo e ainda pode ser personalizada do jeitinho que você mais gosta.



Receita de massa de pizza fácil e fofinha



Ingredientes



* 500 g de farinha de trigo;

* 10 g de fermento biológico seco;

* 300 ml de água morna;

* 2 colheres de sopa de azeite;

* 1 colher de chá de açúcar;

* 1 colher de chá de sal.



Modo de preparo



Misture o fermento, o açúcar e a água morna. Espere cerca de cinco minutos até formar uma espuma.



Acrescente o azeite, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos. Misture até formar uma massa lisa e macia.



Sove por aproximadamente dez minutos, cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de uma hora ou até dobrar de tamanho.



Abra a massa, coloque em uma forma untada, espalhe o molho de tomate e escolha sua cobertura favorita. Leve ao forno preaquecido a 220 graus por cerca de 20 minutos ou até dourar.



Coberturas que nunca decepcionam



Se você gosta das versões clássicas, muçarela com tomate e manjericão continua sendo uma aposta certeira. Já quem prefere sabores mais intensos pode investir na combinação de calabresa com cebola roxa ou frango desfiado com catupiry.



Para quem ama inovar, vale misturar queijo brie com geleia de damasco, gorgonzola com pera ou cogumelos salteados com parmesão. O resultado fica sofisticado e perfeito para um jantar especial.



E, claro, não dá para esquecer da sobremesa. Uma pizza doce com chocolate, morango, banana com canela ou doce de leite é praticamente um convite para fechar a noite com chave de ouro.



Cinco dicas para deixar sua pizza ainda mais gostosa



Use molho de tomate de boa qualidade ou faça uma versão caseira.



Prefira muçarela ralada na hora, pois ela derrete melhor.



Não exagere na quantidade de recheio para que a massa asse por igual.



Finalize com folhas frescas de manjericão ou um fio de azeite depois de sair do forno.



Sirva acompanhada de uma boa bebida e transforme o jantar em um momento especial.



Afinal, pizza combina com tudo



Mais do que uma refeição, a pizza tem aquele poder de reunir pessoas, criar boas conversas e render memórias afetivas. Não importa se ela é feita em casa, pedida na pizzaria favorita ou preparada em versão individual. O importante é aproveitar a data para desacelerar, compartilhar bons momentos e saborear uma das receitas mais amadas do mundo.



Então já sabe. Na próxima sexta-feira, reserve um espacinho na agenda, escolha seus ingredientes preferidos e celebre o Dia da Pizza da melhor maneira possível: com muito queijo derretido, uma boa companhia e motivos de sobra para repetir mais um pedaço.