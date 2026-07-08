Entenda por que alguns produtos podem provocar alergias e saiba como criar um ambiente mais seguro dentro de casa - Reprodução/Internet

Entenda por que alguns produtos podem provocar alergias e saiba como criar um ambiente mais seguro dentro de casaReprodução/Internet

Publicado 08/07/2026 09:39

Olá, meninas!

Coceira, vermelhidão, irritação e aquela sensação de desconforto na pele podem parecer algo passageiro, mas muitas vezes são sinais de alergia. Celebrado em 8 de julho, o Dia Mundial da Alergia é um convite para prestar mais atenção aos hábitos do dia a dia que podem desencadear essas reações. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 35% dos brasileiros convivem com algum tipo de alergia.



A boa notícia é que, em muitos casos, algumas mudanças simples na rotina já fazem toda a diferença. A pediatra Gabriela Marques explica que o primeiro passo é identificar e evitar os fatores que provocam as crises. Quem tem alergia a ácaros, por exemplo, deve manter a casa sempre limpa, trocar as roupas de cama com frequência e evitar ambientes fechados e empoeirados. Já quem sofre com rinite alérgica deve ficar longe da fumaça do cigarro. Para pessoas que já sabem que têm reações alérgicas graves, a médica recomenda até incluir essa informação em um documento de identificação, o que pode ser essencial em uma emergência.



Quando o assunto é alergia na pele, um dos grandes vilões pode estar dentro de casa. Produtos de limpeza, detergentes, sabão para roupas e até alguns cosméticos costumam conter fragrâncias artificiais, corantes e outros componentes químicos que podem irritar a pele, principalmente quando usados com frequência.



Segundo a especialista, esse cuidado deve ser ainda maior com os bebês, já que a pele dos pequenos é mais delicada e permite a penetração de substâncias irritantes com mais facilidade. Por isso, optar por produtos com ingredientes naturais e fórmulas mais suaves é uma escolha que ajuda a reduzir o risco de alergias e irritações, tanto na lavagem das roupas quanto na limpeza da casa e nos cuidados com a higiene pessoal.



Além dos benefícios para a pele, esse tipo de produto também costuma ser mais amigável ao meio ambiente. Ingredientes de origem vegetal conseguem limpar de forma eficiente sem recorrer a compostos mais agressivos. Um exemplo é a casca da laranja, rica em terpenos, ativos naturais que ajudam na limpeza, eliminam odores e ainda deixam um perfume suave no ambiente.



Na hora das compras, vale conferir os rótulos. A recomendação é dar preferência a produtos livres de corantes, fragrâncias artificiais, álcool, compostos fenólicos e lauril sulfato de sódio (LSS), ingredientes que podem causar irritação em pessoas mais sensíveis.



Outro cuidado importante está na limpeza dos pisos e superfícies, principalmente em casas com bebês e animais de estimação. Como os pequenos passam boa parte do tempo brincando no chão e costumam levar as mãos à boca, é importante evitar desinfetantes com fenóis, substâncias que podem ser tóxicas e aumentar o risco de irritações.



No fim das contas, cuidar da saúde também passa pelas escolhas que fazemos dentro de casa. Pequenas mudanças podem proteger a pele, diminuir o risco de alergias e deixar o ambiente mais seguro para toda a família.

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