Dia Mundial do Chocolate: celebre a data preparando um irresistível financier de chocolate

Aprenda a preparar o irresistível financier de chocolate do chef Raphael Carneiro e celebre a data mais doce do ano com muito saborDivulgação
Macio por dentro, levemente crocante por fora e com um recheio cremoso, esse clássico francês ganha uma versão que promete conquistar qualquer apaixonada por chocolate.
Existe alguma desculpa melhor para comer chocolate do que o Dia Mundial do Chocolate? A gente acha que não! E se a ideia é celebrar essa paixão da forma mais deliciosa possível, vale colocar o avental, separar os ingredientes e preparar um doce digno de confeitaria.
A dica é a receita de financier de chocolate, criada pelo chef Raphael Carneiro (@raphael.carneiro.martinucci). Tradicional na confeitaria francesa, o financier é conhecido pela textura incrivelmente macia, sabor delicado e pela famosa manteiga noisette, que dá um toque amanteigado com um irresistível aroma de avelã.
Nesta versão, o chocolate aparece em dose dupla: na massa e também no recheio em forma de uma ganache cremosa. O resultado é aquele bolinho perfeito para acompanhar um café quentinho, servir em um encontro entre amigas ou simplesmente transformar qualquer momento do dia em um pequeno mimo.
Ingredientes
Para a massa
Manteiga noisette
Açúcar de confeiteiro
Farinha de trigo
Farinha de amêndoa
Sal
Bicarbonato
Claras de ovo
Chocolate picado
Para o recheio
50g de chocolate
50g de creme de leite
Como preparar
O primeiro passo é fazer a manteiga noisette. Basta derreter a manteiga em fogo baixo até que ela fique dourada e com um perfume semelhante ao de avelãs. Depois, coe e deixe amornar.
Enquanto isso, misture o açúcar de confeiteiro, a farinha de trigo e a farinha de amêndoa. Acrescente as claras levemente batidas e a baunilha. Em seguida, incorpore delicadamente a manteiga morna até formar uma massa homogênea.
Se tiver um tempinho extra, vale colocar a massa no freezer por cerca de duas horas (ou até de um dia para o outro), pois isso ajuda a intensificar os sabores.
Depois, distribua a massa em forminhas untadas e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 12 a 15 minutos, até os financiers ficarem douradinhos.
Para finalizar, prepare uma ganache misturando 50g de chocolate com 50g de creme de leite e utilize como recheio ou cobertura.
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