Em comunicado conjunto, os dois falaram sobre o fim da união e pediram respeito neste momento de mudança - Reprodução/Instagram

Em comunicado conjunto, os dois falaram sobre o fim da união e pediram respeito neste momento de mudançaReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 16:08

Olá, meninas!

Nem toda história de amor termina como a gente imagina. Nesta sexta-feira (10), a influenciadora Thaís Carla surpreendeu os seguidores ao revelar que seu casamento com Israel Reis chegou ao fim. Depois de 11 anos de relacionamento e duas filhas, o ex-casal decidiu seguir caminhos diferentes.



A notícia foi compartilhada pelos dois nas redes sociais por meio de um comunicado conjunto. Na mensagem, eles explicam que a decisão foi tomada com carinho, respeito e maturidade, deixando claro que o vínculo construído ao longo dos anos continuará existindo por causa da família que formaram.



Pais de Maria Clara e Eva, Thaís e Israel ressaltaram que a prioridade agora é preservar o bem-estar das meninas e viver essa nova fase da forma mais harmoniosa possível. Eles também agradeceram o carinho e o apoio que sempre receberam dos fãs, pedindo compreensão e respeito neste momento delicado.



O anúncio chamou ainda mais atenção porque aconteceu poucas semanas depois de o casal conceder entrevistas repletas de declarações de amor e parceria, nas quais falavam sobre cumplicidade, diálogo e a construção da vida a dois.



Nas redes sociais, as mensagens de apoio chegaram rapidamente. Seguidores desejaram força aos dois e elogiaram a forma respeitosa como decidiram comunicar o fim do relacionamento, mostrando que, mesmo quando um casamento termina, é possível manter o carinho e a admiração pela história que foi construída.