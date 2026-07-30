Line-up reúne lendas internacionais e nomes do rock brasileiro - Divulgação

Line-up reúne lendas internacionais e nomes do rock brasileiroDivulgação

Publicado 30/07/2026 16:57

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta quarta-feira (30), que fará uma venda extraordinária de ingressos para quatro dias do festival que já estão esgotados. O novo lote estará disponível a partir das 12h de 6 de agosto.

Segundo a organização, a quantidade de entradas é limitada. Os ingressos voltaram a ficar disponíveis após transações de compra que não foram concluídas.

"Vai ter venda extraordinária, como em todas as últimas edições. O número de ingressos é muito pequeno. Eles só existem porque algumas transações não são concluídas no momento da compra e esses bilhetes voltam para a gente", explicou Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, durante coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro.

Os bilhetes serão destinados aos dias 6, 7, 11 e 12 de setembro, que têm como atrações principais Calvin Harris, Elton John, Stray Kids e Maroon 5, respectivamente.

A edição de 2026 do Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock. A venda será realizada exclusivamente pela plataforma oficial da Ticketmaster.