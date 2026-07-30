Chris Flores - Reprodução/Instagram

Chris FloresReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 13:37

Rio - Chris Flores revelou que recebeu orientações para mudar a aparência no início de sua trajetória na televisão. Em entrevista a Wanessa Wolf, no primeiro episódio do "Loba by Night", exibido nesta quarta-feira (29), a jornalista afirmou que um diretor sugeriu que ela colocasse silicone, encurtasse a saia e deixasse de usar óculos.

Antes de estrear diante das câmeras, Chris trabalhou na cobertura de celebridades em revistas como Contigo! e Minha Novela. A primeira participação na TV ocorreu em 2002, no programa "Falando Francamente", apresentado por Sônia Abrão no SBT. Dois anos depois, ela integrou o grupo de colunistas do "Tudo a Ver", da Record, e ganhou projeção nacional no "Hoje em Dia".

A apresentadora contou que não planejava seguir carreira na televisão, mas decidiu aceitar as oportunidades que surgiram. "Entrei muito desenganada, nem queria fazer televisão. Eu estava trabalhando em revista na época, comecei a falar sobre a revista e fui parar na televisão. É gostoso fazer TV, a gente vai se apaixonando, mas eu sou de redação. Eu cheguei do jeito que eu estava fisicamente", declarou.

Segundo Chris, as cobranças sobre sua aparência começaram logo nos primeiros trabalhos. Ela disse que se surpreendeu ao ouvir que precisava se enquadrar em um padrão para permanecer no ar. "Quando você chega à TV, eles já querem te colocar em um molde. 'Aqui tem que ser assim, você tem que ter um padrão'. E eu não queria estar em um padrão. A primeira coisa que me falaram foi: 'Você tem que botar silicone, porque precisa'. [Eles falaram]: 'Precisa diminuir a saia', 'Precisa tirar o óculos'. Eu entrei do jeito que eu era e estava feliz da vida", contou.

A jornalista afirmou que fez uma cirurgia de correção de miopia por decisão própria, mas recusou as demais mudanças sugeridas pela direção. "Fiz a cirurgia de miopia, porque eu quis, não foi porque me obrigaram. Na época, isso me assustou muito. Achei uma violência muito grande. Poderia até colocar [silicone], mas se eu quisesse. Não era o caso, eu não queria", pontuou.

Chris também recordou a resposta que deu à chefia ao deixar claro que não aceitaria alterar o corpo para se adequar às exigências da emissora. "Eu disse o seguinte: 'Se vocês estão procurando uma apresentadora que seja uma mulher padrão, 'boazuda', gostosona, que venha trazer o corpo, não sou eu. Vocês contrataram a pessoa errada. Eu não vou colocar. Eu prefiro ir embora'. Eu falei 'não', não sou padrão, nem quero ser. Eu quero mostrar para as pessoas que você pode chegar a um lugar pelo estudo, pela capacidade, pelo carisma, seja lá pelo que for, mas não necessariamente por ser um produto", observou.

Para a apresentadora, profissionais podem chegar à televisão por diferentes caminhos, sem a obrigação de seguir um modelo de beleza determinado pelo mercado. "As pessoas podem chegar à TV de diversas maneiras e tem vários caminhos. Mas você tem que chegar com o seu jeito, se você quiser mudar, tudo bem. Mas a TV, durante muito tempo, trazia essa questão do imaginário", completou.

Chris deixou a Record em 2016 e, posteriormente, voltou ao SBT. Atualmente, ela apresenta o "Melhor da Tarde", na Band, ao lado de Leo Dias e Thiago Pasqualotto.