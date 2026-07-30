Viih Tube pede desculpas e anuncia mudanças após acordo com o MPT - Reprodução / Instagram

Viih Tube pede desculpas e anuncia mudanças após acordo com o MPTReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2026 09:36

Rio - Viih Tube, de 25 anos, se pronunciou sobre o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) por causa do reality “As Patroas”, que contava com a participação de funcionárias de sua casa . A influenciadora reconheceu a responsabilidade pelo conteúdo, pediu desculpas ao público e explicou quais medidas serão adotadas a partir de agora.

“Quero pedir desculpas a todos vocês que se sentiram ofendidos. A gente entende todos os questionamentos, todas as denúncias, tudo o que foi dito. Não foi a nossa intenção, isso todo mundo sabe. As meninas aqui de casa amam a gente, queriam participar, sabiam dos roteiros”, declarou.

Segundo Viih Tube, os roteiros, os contratos das profissionais e os comprovantes de repasses foram encaminhados ao órgão. Mesmo assim, ela admitiu que o alcance de suas redes sociais aumentava a responsabilidade sobre a forma como as funcionárias apareciam no programa. “Não tira o fato de que nós influenciamos pessoas, nós temos uma audiência alta e não pode normalizar a situação em que as colocamos, mesmo que tenha sido combinado.”

A ex-BBB também esclareceu que decidiu desativar seus perfis por causa da repercussão negativa. De acordo com ela, a retirada das páginas não ocorreu por determinação do MPT. “Não foi o MPT que derrubou, não foi denúncia, fui eu mesma que tirei todas as minhas redes. Não estava acreditando que estava vivendo aquilo. Não era minha intenção; eu sei que todo mundo tem que lidar com as consequências do que faz, mas fui pega no susto. Não foi por falta de aviso, mas, como tinha roteiro e combinados, não esperava. Mas entendi todos os pontos.”

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) prevê o fim do reality, a exclusão do material em até 48 horas e o pagamento de R$ 350 mil por dano moral coletivo. Como parte do compromisso, Viih Tube também deverá publicar conteúdos sobre os direitos de trabalhadores domésticos.

“Vídeos informativos importantíssimos sobre o assunto, coisas que já fazemos com as meninas, vamos informar. Vamos fazer do limão uma limonada com o MPT, para instruir as pessoas sobre os direitos e deveres dos colaboradores que você tem em casa. Estou tentando tirar algo bom disso.”

A empresária informou ainda que não exibirá mais a rotina das funcionárias nas redes sociais. Ela disse que a decisão faz parte do acordo e explicou que o afastamento das profissionais dos vídeos não representa um rompimento entre elas. “Sei que amavam acompanhar e dávamos muitas risadas, mas preferi avisar para que não achassem que a gente não quer mais gravar algo com elas. Porque não foi uma decisão delas e nem nossa.”

Viih Tube acrescentou que as funcionárias ficaram tristes com o encerramento da atração, mas compreenderam a decisão. O MPT abriu um inquérito no início do mês para apurar possíveis irregularidades trabalhistas no reality, que recebeu críticas de internautas por transformar a rotina das profissionais em conteúdo de entretenimento.