Duda Santos viverá Daiane dos Santos em cinebiografia - Reprodução/Instagram

Duda Santos viverá Daiane dos Santos em cinebiografia Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 19:32

Rio - Daiane dos Santos revelou, nesta quarta-feira (29), que Duda Santos , atualmente no ar na novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, irá interpretá-la na cinebiografia "A Menina que Voa". O projeto será dirigido por Yasmin Thayná e produzido pela atriz e produtora norte-americana Viola Davis.

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"A maravilhosa Duda Santos vai me interpretar no filme que contará a história da minha vida, 'A Menina Que Voa'! Vai ser lindo! [...] Ver minha história ganhar vida no cinema com tanto carinho, dedicação e o talento de tantas mulheres, me emociona", anunciou.

A ex-ginasta fez uma agradecimento para a artista que vai estrelar a produção. "Duda Santos, obrigada por aceitar voar com a gente. Depois de receber uma menção especial do júri no Festival de Cinema de Tribeca esse ano, vai ser emocionante te ver levar para o mundo o duplo twist carpado através da telona".

Daiane dos Santos destacou a importância da obra nas jovens que sonham com o esporte. "Que essa história possa despertar nas meninas sentimentos de fé nas boas oportunidades e a certeza de que elas podem estar em qualquer lugar que sonharem. Estou muito orgulhosa e grata em receber essa homenagem em vida. O melhor ainda está por vir!", concluiu.