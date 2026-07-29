Ellen Locche celebrou aniversário do noivo, Guilherme Chelucci - Reprodução/Instagram

Ellen Locche celebrou aniversário do noivo, Guilherme ChelucciReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2026 17:46

Rio - Ellen Rocche, de 47 anos, se declarou ao noivo, Guilherme Chelucci, em publicação nas redes sociais. A modelo compartilhou um registro agarradinha no ator, que completou 50 anos nesta quarta-feira (29).

"Hoje é aniversário do meu amor e ele está longe trabalhando, mas aqui pertinho do meu coração

Todas as vezes que olho pra ele penso que sorte a minha! Entre todos os encontros, desencontros, caminhos, desvios e surpresas, ter chegado até aqui pra ser cúmplice da existência dele nesse mundo, porque ele existe da forma mais linda e verdadeira e onde ele vai, meu sonho vai", escreveu.

A modelo seguiu o texto apaixonado em homenagem ao noivo. "Guilherme é meu sonho bom, desses que a gente sonha e não quer acordar, sabe? Mas quando acordo, é ele quem tá ao meu lado na cama e eu penso que quase nada é mais delicioso que abrir os olhos e dar de cara com o futuro te encarando de frente e dizendo; vem. Eu vou Todo dia eu te amo pra sempre".

O casal se conheceu nos bastidores da novela "Haja Coração", da TV Globo, em 2016, e estão em um relacionamento desde 2020.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa