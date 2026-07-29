Bruna Linzmeyer volta à ilha na Grécia após dez anos - Reprodução Instagram

Bruna Linzmeyer volta à ilha na Grécia após dez anosReprodução Instagram

Publicado 29/07/2026 15:46

Rio - Bruna Linzmeyer usou as redes sociais para dividir com os seguidores momentos das férias na Grécia. Nesta terça-feira (28), a atriz publicou fotos em uma pequena ilha do país europeu, incluindo um registro em que aparece fazendo topless diante do mar de águas cristalinas.

Em outro clique, Bruna surge sentada sobre pedras, observando a paisagem da praia. Na legenda das imagens, ela escreveu: "Eu, os peixes e uma bicicleta".

A atriz também compartilhou um vídeo contemplando a vista e revelou que retornou a um destino que marcou sua vida. "Voltei para a mesma pequenina ilha de exatos 10 anos atrás", contou.