Anitta e Alencarzão ensinam coreografia de 'Sal Grosso'Reprodução / TikTok
No vídeo, as duas brincam enquanto explicam a coreografia, que inclui movimentos de quadril e um trecho chamado por Anitta de "treinamento do bumbum". Entre uma sequência e outra, elas também aparecem ensaiando a dança ao som da faixa.
Anitta e Alencarzao, ensinam a coreografia de “SAL GROSSO” e mostram os bastidores das gravações! pic.twitter.com/hbHOSHwyd9— Anitta Portugal (@anittaportugapt) July 28, 2026
Pouco depois da publicação, a coreografia começou a ganhar força nas redes sociais. Influenciadores como Álvaro, Thiago Pantaleão e Yarley compartilharam vídeos reproduzindo os passos de "Sal Grosso". A bailarina Ohana Lefundes, que integra o balé de Anitta, também entrou na trend.
Ele faz, sim! Álvaro entrando na trend de “SAL GROSSO”. pic.twitter.com/eXJD7MODzy— Anitta Portugal (@anittaportugapt) July 29, 2026
Thiago Pantaleão entra na trend de “Sal Grosso”, de Anitta e KBrum. pic.twitter.com/30uFxx4klF— QG do POP (@QGdoPOP) July 28, 2026
DIVA! Ohana Lefundes, bailarina de Anitta, dançando “Sal Grosso”. pic.twitter.com/A8sQFK3e1P— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) July 29, 2026
Yarley entra na trend de “Sal Grosso”, de Anitta e KBrum. pic.twitter.com/LvSL1WIv3I— QG do POP (@QGdoPOP) July 29, 2026
Artistas também embarcaram na brincadeira. Marina Ruy Barbosa, Duda Beat, Clau Cunha e Sarah Fonseca apareceram dançando a música em um vídeo compartilhado nas redes sociais.
FAMOSOS: Anitta dançando “Sal Grosso” com Marina Ruy Barbosa, Duda Beat, Clah Cunha e Sarah Fonseca pic.twitter.com/n1Xsmcmwz4— Alfinetei (@ALFINETEI) July 26, 2026
Além de ensinar o público, Anitta também publicou vídeo em que interpreta a própria trend ao lado de Alencarzão, influencer que acumula mais de 16 milhões de seguidores:
Anitta e Alencarzao, influencer com 16.8 milhões de seguidores, fazendo a trend de "Sal Grosso". pic.twitter.com/lY6NRYQ1sr— Anitta Portugal (@anittaportugapt) July 28, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa