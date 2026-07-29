Anitta e Alencarzão ensinam coreografia de 'Sal Grosso' - Reprodução / TikTok

Anitta e Alencarzão ensinam coreografia de 'Sal Grosso'Reprodução / TikTok

Publicado 29/07/2026 13:57 | Atualizado 29/07/2026 14:09

Anitta e Alencarzao, ensinam a coreografia de “SAL GROSSO” e mostram os bastidores das gravações! pic.twitter.com/hbHOSHwyd9 — Anitta Portugal (@anittaportugapt) July 28, 2026

No vídeo, as duas brincam enquanto explicam a coreografia, que inclui movimentos de quadril e um trecho chamado por Anitta de "treinamento do bumbum". Entre uma sequência e outra, elas também aparecem ensaiando a dança ao som da faixa.Pouco depois da publicação, a coreografia começou a ganhar força nas redes sociais. Influenciadores como Álvaro, Thiago Pantaleão e Yarley compartilharam vídeos reproduzindo os passos de "Sal Grosso". A bailarina Ohana Lefundes, que integra o balé de Anitta, também entrou na trend.