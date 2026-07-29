Anitta e Alencarzão ensinam coreografia de 'Sal Grosso'Reprodução / TikTok

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Carolina Irigoyen
Rio - Anitta ensinou aos fãs a coreografia de "Sal Grosso", uma das faixas do álbum "Equilibrivm II", lançado em 23 de julho. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (28), a cantora aparece ao lado da influenciadora Alencarzão mostrando os passos da música e os bastidores da gravação.
No vídeo, as duas brincam enquanto explicam a coreografia, que inclui movimentos de quadril e um trecho chamado por Anitta de "treinamento do bumbum". Entre uma sequência e outra, elas também aparecem ensaiando a dança ao som da faixa.

Pouco depois da publicação, a coreografia começou a ganhar força nas redes sociais. Influenciadores como Álvaro, Thiago Pantaleão e Yarley compartilharam vídeos reproduzindo os passos de "Sal Grosso". A bailarina Ohana Lefundes, que integra o balé de Anitta, também entrou na trend.
Álvaro:
Thiago Pantaleão:
Ohana Lefundes:
Yarley:

Artistas também embarcaram na brincadeira. Marina Ruy Barbosa, Duda Beat, Clau Cunha e Sarah Fonseca apareceram dançando a música em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Além de ensinar o público, Anitta também publicou vídeo em que interpreta a própria trend ao lado de Alencarzão, influencer que acumula mais de 16 milhões de seguidores:


*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa