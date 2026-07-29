'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje nos cinemas Reprodução / Instagram
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A atriz, conhecida por interpretar Max em Stranger Things, foi anunciada no elenco sem que a Marvel revelasse qual papel interpretaria. Desde então, fãs passaram meses tentando descobrir quem seria sua personagem no Universo Cinematográfico da Marvel.
Os cabelos ruivos da artista fizeram muitos fãs acreditarem que ela viveria Mary Jane Watson, clássico interesse amoroso de Peter Parker. Outros, porém, defendiam que ela daria vida à mutante Jean Grey, uma das integrantes mais importantes dos X-Men.
Durante a pré-estreia do filme, que aconteceu nesta segunda-feira (27), o cantor Steve Lacy, que participa da trilha sonora, virou assunto nas redes sociais ao aparentemente antecipar a identidade da personagem de Sadie durante uma entrevista.
BRAND NEW DAY POTENTIAL SPOILERS: steve lacy just spoiled a major character and plot point dawgggggg pic.twitter.com/mHP3mzr1JE— juan (@JuanEditzs) July 28, 2026
Com a estreia do filme, os rumores foram confirmados. No longa, Sadie é apresentada inicialmente como uma antagonista antes de ter sua verdadeira identidade revelada: Jean Grey, marcando a estreia da atriz no Universo Cinematográfico da Marvel e um novo passo na introdução dos mutantes à franquia.
Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" é estrelado por Tom Holland e Zendaya e acompanha uma nova fase da vida de Peter Parker após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa