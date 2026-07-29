'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje nos cinemas - Reprodução / Instagram

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia hoje nos cinemas Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2026 09:54

Rio - A espera dos fãs chegou ao fim. " Homem-Aranha : Um Novo Dia" estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (29) e confirma uma das maiores especulações envolvendo o longa: Sadie Sink faz sua primeira aparição como Jean Grey, uma das personagens mais icônicas dos X-Men.







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A atriz, conhecida por interpretar Max em Stranger Things, foi anunciada no elenco sem que a Marvel revelasse qual papel interpretaria. Desde então, fãs passaram meses tentando descobrir quem seria sua personagem no Universo Cinematográfico da Marvel.



Os cabelos ruivos da artista fizeram muitos fãs acreditarem que ela viveria Mary Jane Watson, clássico interesse amoroso de Peter Parker. Outros, porém, defendiam que ela daria vida à mutante Jean Grey, uma das integrantes mais importantes dos X-Men. A atriz, conhecida por interpretar Max em Stranger Things, foi anunciada no elenco sem que a Marvel revelasse qual papel interpretaria. Desde então, fãs passaram meses tentando descobrir quem seria sua personagem no Universo Cinematográfico da Marvel.Os cabelos ruivos da artista fizeram muitos fãs acreditarem que ela viveria Mary Jane Watson, clássico interesse amoroso de Peter Parker. Outros, porém, defendiam que ela daria vida à mutante Jean Grey, uma das integrantes mais importantes dos X-Men.

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Durante a pré-estreia do filme, que aconteceu nesta segunda-feira (27), o cantor Steve Lacy, que participa da trilha sonora, virou assunto nas redes sociais ao aparentemente antecipar a identidade da personagem de Sadie durante uma entrevista. Durante a pré-estreia do filme, que aconteceu nesta segunda-feira (27), o cantor Steve Lacy, que participa da trilha sonora, virou assunto nas redes sociais ao aparentemente antecipar a identidade da personagem de Sadie durante uma entrevista.

Questionado sobre quem mais estava animado para ver no longa, respondeu: "Jean. Eu gosto da Jean. Ela é a vilã, mas tem um motivo para a loucura dela". Ao ser perguntado se aquilo era um spoiler, desconversou: "Eu gosto da personagem dela. Não sei por quê".