Marquito e Raul Gil - Reprodução do Instagram

Marquito e Raul GilReprodução do Instagram

Publicado 29/07/2026 06:36

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"Estou recebendo o homem que me colocou na TV e veio aqui me ver no centro de reabilitação. Eu estou muito feliz... A vida é assim: você tem amigos e pessoas que gostam de você não só na hora que você está bem, mas quando está enfermo, precisando conversar. Quero agradecer meu tio, que é um paizão para mim. Tudo que eu sou hoje, eu devo a ele."



Raul Gil reagiu às palavras de Marquito: "Não tem que agradecer nada a mim. Você tem que agradecer a Deus por ter esse seu talento. Você começou comigo porque era meu sobrinho, mas hoje você tem a força total do Ratinho, a quem você deve agradecer... Em breve ele estará na sua telinha, na sua casa, fazendo aquelas graças todas... Que Deus te dê muita força e que você volte com força total."









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Na legenda, o humorista disse que se emocionou com a surpresa de Raul. "Receber a visita do meu tio Raul Gil foi um presente que eu não esperava. A gente cresce vendo a trajetória dele, o carinho que ele carrega com o público, e ter esse momento em família, de perto, com tanto afeto, mexeu comigo de um jeito difícil de explicar. Obrigado, tio, por cada palavra, por cada abraço, por fazer questão de estar aqui. Isso é família. Isso é raiz. E é isso que me move todos os dias. Gratidão é pouco pra descrever o que senti hoje."

Outra pessoa que visitou Marquito no centro de reabilitação foi Silvia Abravanel. Ela presenteou o humorista com chocolates e ganhou do comediante um boneco.

Entenda

Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto, em fevereiro, perdeu o controle do veículo e se feriu com gravidade. Ele chegou a ficar em coma induzido, e passou por duas cirurgias na coluna cervical. Em abril, o artista recebeu alta do hospital depois de dois meses internado. Desde então, o humorista já iniciou um tratamento de reabilitação oral e segue se recuperando.

Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho.