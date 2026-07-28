Karoline Lima - Reprodução do Instagram

Karoline Lima Reprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 22:56

Rio - Karoline Lima respondeu a perguntas dos seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (28), e falou sobre o noivado com o jogador Léo Pereira. A influenciadora explicou que não pretende divulgar imagens do pedido de casamento e afirmou que a decisão faz parte de uma mudança na forma como expõe a vida pessoal.

Segundo Karoline, o momento foi vivido apenas pelos dois e, por isso, permanecerá reservado.

"Vocês estão sempre me perguntando: 'Carol, posta vídeo do momento do pedido'. E eu vou dizer para vocês que não teve vídeo, não teve câmera, não teve plateia, não teve multidão. Só teve eu e ele em um momento especial, extremamente importante para nossa vida", afirmou.

A influenciadora contou que a escolha de manter esse episódio longe das redes está ligada ao desejo de preservar a intimidade do casal.

"Há muito tempo eu venho falando que pretendo diminuir a frequência que eu falo sobre a minha intimidade. Eu acho que o que é íntimo tem que permanecer íntimo", explicou.

Karoline também comentou o andamento dos preparativos para o casamento e afirmou que ainda não definiu a data nem o local da cerimônia. De acordo com ela, o casal pretende organizar tudo sem pressa.

"Meu sonho sempre foi casar, e eu quero fazer tudo bonitinho, do jeito que eu acho que tem que ser, no tempo certo das coisas. Nós dois vamos decidir ponto por ponto do casamento", disse.

Ela ainda pediu paciência aos seguidores e garantiu que compartilhará novidades quando houver definições sobre a celebração.