Lauana Prado e Tati Dias em cerimônia de casamento Reprodução/Instagram
"Quem diria que o nosso primeiro mês de casamento seria comemorado em uma semana tão especial, né? Um mês do nosso dia. Um mês que celebramos o nosso amor da forma mais pura e linda que poderia ser, exatamente do nosso jeitinho", escreveu.
Entre as fotos, ela mostrou imagens em altar junto à mulher, detalhes do vestido de noiva, momentos aproveitando a festa, e em família. Para além disso, ela também destacou barriga em gestação do filho. A cantora espera um menino, Dom, resultado de uma fertilização in vitro (FIV).
O casal celebrou a união no dia 28 de junho, junto dos amigos e família, em cerimônia em praia na cidade de Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo.
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