Felipe Neto ficou noivo de Juliane Carvalho Reprodução/Instagram
Felipe Neto anuncia noivado com Juliane Carvalho
Casal iniciou o romance no final de 2023
Felipe Neto anuncia noivado com Juliane Carvalho
Casal iniciou o romance no final de 2023
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