Felipe Neto ficou noivo de Juliane Carvalho Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Felipe Neto pediu a namorada, Juliane Carvalho, em casamento durante uma viagem para Santorini, na Grécia. O influenciador revelou a novidade nesta terça-feira (28) e publicou fotos em que a jovem exibe o anel de compromisso. 
fotogaleria
Felipe Neto e Juliane Carvalho estão juntos desde 2023 - Reprodução/Instagram
Juliane Carvalho foi pedida em casamento em viagem à Grécia - Reprodução/Instagram
Felipe Neto ficou noivo de Juliane Carvalho - Reprodução/Instagram
Juliane Carvalho mostrou o anel de compromisso - Reprodução/Instagram
"Nós vamos nos casar!!!!!! E eu guardei o anel na cueca porque não tinha onde esconder dela (mas estava na caixinha). Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida quanto tenho dela", escreveu na legenda. 
Juliane Carvalho retribuiu o carinho do influenciador com uma declaração romântica nos comentários da publicação. "Te amo tanto, obrigada por realizar todos os meus sonhos. Quero passar a vida toda com você!!!!"
Felipe Neto assumiu o relacionamento com Juliane Carvalho em novembro de 2023. Desde então, os dois compartilham registros de momentos especiais em suas redes sociais, incluindo viagens a dois.