Nando Reis - Reprodução Instagram

Nando ReisReprodução Instagram

Publicado 28/07/2026 17:07

Rio - Nando Reis relembrou os desafios enfrentados durante a luta contra a dependência de álcool e cocaína. Em entrevista ao podcast DesculpIncomodar, o cantor, que está sóbrio há 10 anos, contou que o vício abalou profundamente sua vida familiar e revelou que chegou a escrever músicas como forma de pedir perdão à mulher, Vânia Passos.

"Eu escrevi uma canção de reparação e passei a cantá-la no show. Não foi só essa... eu escrevi uma música para a Vânia chamada 'Coração Vago'. Quando eu fui gravar, eu não conseguia, porque eu chorava", afirmou. O artista também contou que, em um Natal, cantou uma composição para a mulher e os filhos como um pedido de desculpas.



Durante a conversa, Nando descreveu o período em que enfrentou o auge da dependência. Segundo ele, foram cerca de 30 anos de uso abusivo de álcool e cocaína.



"Essa é uma história pesada demais na minha vida. O vício, o alcoolismo, o pó. Eu estava muito mal, foram 30 anos de uso excessivo, abusivo e tinha comprometido totalmente minhas relações familiares, meus trabalhos. Eu estava em Seattle e virou um tormento, para mim e para minha família", disse.



O cantor revelou ainda que chegou a procurar ajuda médica e frequentou reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Após uma recaída, conseguiu interromper o uso de substâncias e mantém a sobriedade há uma década.



Ao refletir sobre esse período, Nando afirmou que vê muitas de suas composições como tentativas de reparar os danos causados pela dependência.



"Compor é uma das benesses da minha profissão. Eu consigo usar as dificuldades da vida como elemento para produzir alguma coisa. Hoje, eu posso olhar para essas canções que escrevi em momentos deploráveis e ver um pedido de desculpas", concluiu.



Nando Reis e Vânia Passos foram namorados desde a adolescência, se casaram, tiveram quatro filhos e chegaram a se separar. Anos depois, os dois reataram o relacionamento.