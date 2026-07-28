João Lucas se declara à Sasha em aniversárioReprodução/Instagram
O artista compartilhou registros junto à Sasha, e celebrou a data com mensagem de carinho. "Amor da minha vida, dona do beijo mais gostoso, do abraço apertado, e do melhor cheiro do mundo. Queria que todo mundo tivesse o privilégio de te conhecer de perto. Você me ensina todos os dias sobre amor, empatia, generosidade, dedicação e paixão”.
Ele, ainda, agradeceu a presença da designer na vida dele. “Você é muito mais do que um dia eu sonhei pra dividir a vida. Obrigado por me permitir te amar e te cuidar, essa é a minha maior missão aqui. Que Jesus te dê sempre muita saúde, alegria, amor e paz… porque o restante, a gente constrói. Feliz aniversário", completou.
Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, também comemorou a data. A apresentadora se declarou à filha, e desejou prosperidade e alegria em seu futuro.“Necessito de uma nova palavra pra dizer o que sinto quando você me abraça, quando sinto teu cheirinho, quando jogamos buraco, tomamos banho juntas ou quando apenas estou do seu lado te admirando em silêncio”.
“Dizer que amo com todas as minhas forças é pouco, e pra definir o que sinto não tem palavras que chega perto... orgulho, calma, paz, alegria e o sentimento mais puro de amor e carinho. Tudo isso junto seria o sentimento que chega mais perto do que eu sinto, pois amor é pouco pra definir tudo. Obrigada por você ser a minha filha, meu anjo, meu orgulho. Deus me ama muito por ter me dado você como presente de vida. Seja feliz”, escreveu.
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