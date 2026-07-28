Glenda Kozlowski revela internação após travar a coluna e perder a força nas pernasReprodução / Instagram
"Oi, pessoal! Deixa eu explicar rapidinho o que aconteceu comigo. Vocês viram que eu dei uma sumida, também não fiz o 'Show do Esporte'. Muita gente percebeu aí que eu estava com uma certa dificuldade para caminhar e me perguntou se estava tudo bem. Mas aí eu dei aquela travada em casa. De repente eu caí no chão. As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha", explicou ela em um vídeo publicado no Instagram.
De acordo com Glenda, os exames identificaram uma sobrecarga mecânica na coluna lombar, associada a alterações degenerativas naturais dos discos. Ex-atleta e praticante de bodyboard, ela afirmou que a região sofreu bastante impacto ao longo dos anos por causa do esporte e da rotina de exercícios.
"Bom, veio o laudo, aí eu fiquei internada, passei esses últimos três dias internada, porque eu estava com muita dor, muita dor, muita dor. Agora eu não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio e muita fisioterapia, e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%", disse.
A comunicadora ficou no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e agradeceu ao médico Kelsen de Oliveira Teixeira e aos demais profissionais responsáveis por seu tratamento.
"Muito obrigada, vocês tiveram muita paciência comigo, porque é difícil me deixar parada, eu começo a ficar nervosa (risos). E obrigada a vocês também, tá? Porque eu recebi muitas mensagens. Eu dei uma sumidinha, por causa da dor, mas respondi às vezes, às vezes não. Porque ainda sinto um pouquinho de dor, mas, enfim, estou por aqui e já, já estarei 100% de volta. E obrigada a todos, está bom? Beijo!", afirmou.
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