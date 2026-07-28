Luciano Huck e Angélica reencontram Matthew McConaughey, Camila Alves e mais amigos em passagem pela GréciaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Depois de passarem alguns dias de férias em Ibiza, na Espanha, Luciano Huck e Angélica seguiram viagem para a Grécia. Nesta terça-feira (28), o apresentador mostrou nas redes sociais que o casal aproveitou o destino ao lado de amigos de longa data, entre eles o ator hollywoodiano Matthew McConaughey e a modelo brasileira Camila Alves.
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Luciano Huck e Angélica reencontram Matthew McConaughey, Camila Alves e mais amigos em passagem pela Grécia - Reprodução / Instagram
Ao publicar uma selfie do grupo, Huck celebrou o reencontro. "Nosso bonde grego. Amizades que há décadas atravessam continentes. Só love, só love", escreveu.

Além de Matthew e Camila, também aparecem na foto o empresário Guy Oseary, conhecido por gerenciar a carreira de Madonna, e a mulher dele, Michelle Alves.
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A amizade entre os casais não é recente. Em 2017, Luciano Huck e Angélica receberam Guy e Michelle na  casa deles, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, para a comemoração do casamento dos dois, realizado após uma cerimônia no Cristo Redentor. A celebração reuniu diversas personalidades internacionais, incluindo o próprio Matthew McConaughey, Dakota Johnson, Chris Rock e Demi Moore.

Antes de desembarcarem na Grécia, Huck e Angélica passaram por Ibiza, onde curtiram dias de descanso na companhia de amigos como Anitta, Maisa Silva e outros convidados.
 
 
 
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa