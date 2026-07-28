Luciano Huck e Angélica reencontram Matthew McConaughey, Camila Alves e mais amigos em passagem pela GréciaReprodução / Instagram
Além de Matthew e Camila, também aparecem na foto o empresário Guy Oseary, conhecido por gerenciar a carreira de Madonna, e a mulher dele, Michelle Alves.
A amizade entre os casais não é recente. Em 2017, Luciano Huck e Angélica receberam Guy e Michelle na casa deles, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, para a comemoração do casamento dos dois, realizado após uma cerimônia no Cristo Redentor. A celebração reuniu diversas personalidades internacionais, incluindo o próprio Matthew McConaughey, Dakota Johnson, Chris Rock e Demi Moore.
Antes de desembarcarem na Grécia, Huck e Angélica passaram por Ibiza, onde curtiram dias de descanso na companhia de amigos como Anitta, Maisa Silva e outros convidados.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa