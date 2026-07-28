Reynaldo Gianecchini - Reprodução do Instagram

Reynaldo Gianecchini Reprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 08:41

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 53 anos, fez uma mudança radical no visual para interpretar um personagem para um filme. O ator abandonou os fios grisalhos e apostou em um tom de castanho. O resultado da transformação do artista foi mostrado no Instagram, nesta segunda-feira (27).

"Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver... Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse brancão, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar tudo", disse Gianecchini, que curtiu o novo visual. "Ficou muito bom".

fotogaleria

Os fãs do ator também aprovaram o resultado. "Rejuvenesceu 30 anos fácil", afirmou um usuário da rede social. "O homem é bonito de qualquer maneira", disse outro. Ainda teve quem recordasse o personagem Edu, vivido por Reynaldo na novela "Laços de Família". "Ele do nada voltando a ser o Edu. Ai, meu coração", disparou um admirador do ator.

Veja: