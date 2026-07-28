Pai de Sabrina Sato recebe alta - Reprodução/Instagram

Pai de Sabrina Sato recebe alta Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2026 06:51

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, comemorou a alta hospitalar do pai, Omar Rahal, de 77 anos, depois dele ficar 13 dias internado . Em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta terça-feira (28), a apresentadora mostrou o registro de uma chamada de vídeo com a família - o pai, a mãe, Kika, o irmão, Karin, o sobrinho, Arthur, e a filha, Zoe -, e deu detalhes de uma visita que fez a ele.

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"Depois de 13 dias internado, meu pai recebeu alta e voltou pra casa. Eu e a Zoe fomos visitar ele e minha mãe, que tinham acabado de chegar do hospital. Jantamos juntos, demos risada, fizemos chamada de vídeo com o meu irmão e o Arthurzinho... Que alegria ver meu pai de volta em casa", afirmou Sabrina, que está grávida. O bebê é fruto da união da apresentadora com o ator Nicolas Prattes.

Sabrina também fez uma série de agradecimentos. "Que a saúde continue chegando, um dia de cada vez. Obrigada, Deus, por cuidar do meu pai e da nossa família em todos esses dias. Obrigada aos médicos, enfermeiros e a toda a equipe maravilhosa que esteve ao lado dele com tanta competência e carinho. E obrigada a cada pessoa que rezou, mandou uma mensagem, torceu e colocou meu pai nas suas orações. Nós sentimos esse amor", finalizou.