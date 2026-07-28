Pai de Sabrina Sato recebe alta Reprodução/Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, comemorou a alta hospitalar do pai, Omar Rahal, de 77 anos, depois dele ficar 13 dias internado. Em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada desta terça-feira (28), a apresentadora mostrou o registro de uma chamada de vídeo com a família - o pai, a mãe, Kika, o irmão, Karin, o sobrinho, Arthur, e a filha, Zoe -, e deu detalhes de uma visita que fez a ele. 
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Sabrina Sato mostra videochamada com a família - Reprodução do Instagram
Sabrina Sato com a família visitando o pai, Omar - Reprodução / Instagram
Pai de Sabrina Sato recebe alta - Reprodução/Instagram
"Depois de 13 dias internado, meu pai recebeu alta e voltou pra casa. Eu e a Zoe fomos visitar ele e minha mãe, que tinham acabado de chegar do hospital. Jantamos juntos, demos risada, fizemos chamada de vídeo com o meu irmão e o Arthurzinho... Que alegria ver meu pai de volta em casa", afirmou Sabrina, que está grávida. O bebê é fruto da união da apresentadora com o ator Nicolas Prattes.
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Sabrina também fez uma série de agradecimentos. "Que a saúde continue chegando, um dia de cada vez. Obrigada, Deus, por cuidar do meu pai e da nossa família em todos esses dias. Obrigada aos médicos, enfermeiros e a toda a equipe maravilhosa que esteve ao lado dele com tanta competência e carinho. E obrigada a cada pessoa que rezou, mandou uma mensagem, torceu e colocou meu pai nas suas orações. Nós sentimos esse amor", finalizou.
Omar Rahal foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025. Em agosto daquele ano, ele foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma cirurgia de emergência. Após quase um mês no hospital, recebeu alta. No início deste ano, o pai da apresentadora precisou enfrentar uma nova cirurgia de emergência. 