Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram

Xuxa MeneghelReprodução/Instagram

Publicado 27/07/2026 21:38

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"Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", escreveu.

A apresentação foi dividida em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música. O repertório reuniu faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”.