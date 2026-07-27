Xuxa MeneghelReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Xuxa Meneghel, de 63 anos, respondeu os comentários negativos sobre o figurino usado no show "O Último Voo da Nave" realizado no sábado (25) em São Paulo. A apresentadora apostou em diversos looks para o evento, entre eles bodys cavados nas cores dourado e prata. 
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Look de Xuxa Meneghel foi criticado nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Xuxa Meneghel no show 'O Último Voo da Nave' - Reprodução/Instagram
Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram
"Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", escreveu. 
A apresentação foi dividida em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música. O repertório reuniu faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”. 