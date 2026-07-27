Look usado por Juliano Floss durante a 'Semana de Moda de Paris' virou assunto nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Look usado por Juliano Floss durante a 'Semana de Moda de Paris' virou assunto nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 12:39 | Atualizado 27/07/2026 12:43

Rio - Roupa usada por Juliano Floss durante a "Semana de Moda de Paris" virou assunto nas redes sociais neste domingo (26). O influenciador publicou fotos usando uma cueca de renda aparente, combinada a uma calça de cintura baixa e uma boina na cabeça. A produção dividiu opiniões e motivou reações de outros influenciadores.

fotogaleria

Quem repercutiu o visual foi Pedro Ortega, ex-participante de "De Férias com o Ex Brasil". Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece rindo enquanto exibe imagens de Juliano e escreveu: "Nova moda" seguida de uma bandeira LGBTQIA+. Nos comentários, acrescentou: "Se achar escroto isso somos machistas, homofóbicos e com masculinidade frágil". Quem repercutiu o visual foi Pedro Ortega, ex-participante de "De Férias com o Ex Brasil". Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece rindo enquanto exibe imagens de Juliano e escreveu: "Nova moda" seguida de uma bandeira LGBTQIA+. Nos comentários, acrescentou: "Se achar escroto isso somos machistas, homofóbicos e com masculinidade frágil".

No story, o influenciador ainda compartilhou uma foto de si mesmo, alterada com IA, vestindo o look, e legendou: "Será que ficou bom em mim?"



A publicação de Pedro também recebeu comentários de outros criadores de conteúdo. O ex-BBB Jonas Sulzbach reagiu com emojis de risada, enquanto MC Don Juan demonstrou surpresa com a produção escolhida por Juliano.









Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Ortega (@pedrortega)

A repercussão, porém, não parou por aí. Internautas passaram a resgatar um ensaio fotográfico antigo de Jonas para a revista "TM Style Brasil", no qual o ex-BBB aparece usando peças de modelagem considerada não convencional para a moda masculina, incluindo uma blusa com recortes e poses editoriais. Nas redes, usuários se manifestaram:



"Ele fica rindo de post homofóbico, mas se pagar usa até jockstrap, né", escreveu uma internauta ao compartilhar as fotos. Outra pessoa saiu em defesa de Juliano Floss: "Juliano é feliz por se permitir ser quem ele é, um homem hétero sem masculinidade frágil que veste o que ele gosta e se sente bem com isso, independente dos ataques que ele recebe." A repercussão, porém, não parou por aí. Internautas passaram a resgatar um ensaio fotográfico antigo de Jonas para a revista "TM Style Brasil", no qual o ex-BBB aparece usando peças de modelagem considerada não convencional para a moda masculina, incluindo uma blusa com recortes e poses editoriais. Nas redes, usuários se manifestaram:"Ele fica rindo de post homofóbico, mas se pagar usa até jockstrap, né", escreveu uma internauta ao compartilhar as fotos. Outra pessoa saiu em defesa de Juliano Floss: "Juliano é feliz por se permitir ser quem ele é, um homem hétero sem masculinidade frágil que veste o que ele gosta e se sente bem com isso, independente dos ataques que ele recebe."

LEIA MAIS: Atriz detona escalação de Juliano Floss sem formação como ator

A publicação feita no perfil oficial de Juliano também recebeu elogios de famosos. A cantora Marina Sena, namorada do influenciador, comentou: "delícia". Já a jornalista Ana Paula Renault, aliada de Juliano durante o BBB, escreveu: "Surra de personalidade e estilo".