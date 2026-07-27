Look usado por Juliano Floss durante a 'Semana de Moda de Paris' virou assunto nas redes sociaisReprodução / Instagram
Quem repercutiu o visual foi Pedro Ortega, ex-participante de "De Férias com o Ex Brasil". Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece rindo enquanto exibe imagens de Juliano e escreveu: "Nova moda" seguida de uma bandeira LGBTQIA+. Nos comentários, acrescentou: "Se achar escroto isso somos machistas, homofóbicos e com masculinidade frágil".
A publicação de Pedro também recebeu comentários de outros criadores de conteúdo. O ex-BBB Jonas Sulzbach reagiu com emojis de risada, enquanto MC Don Juan demonstrou surpresa com a produção escolhida por Juliano.
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A repercussão, porém, não parou por aí. Internautas passaram a resgatar um ensaio fotográfico antigo de Jonas para a revista "TM Style Brasil", no qual o ex-BBB aparece usando peças de modelagem considerada não convencional para a moda masculina, incluindo uma blusa com recortes e poses editoriais. Nas redes, usuários se manifestaram:
"Ele fica rindo de post homofóbico, mas se pagar usa até jockstrap, né", escreveu uma internauta ao compartilhar as fotos. Outra pessoa saiu em defesa de Juliano Floss: "Juliano é feliz por se permitir ser quem ele é, um homem hétero sem masculinidade frágil que veste o que ele gosta e se sente bem com isso, independente dos ataques que ele recebe."
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Jonas Sulzbach e Juliano Floss participaram do Big Brother Brasil 2026 e protagonizaram uma grande rivalidade no programa.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa