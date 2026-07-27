Isabelle Drummond - Reprodução / Instagram

Isabelle Drummond Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 12:29

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O reencontro aconteceu em uma ação de divulgação da chegada das quatro primeiras temporadas da série ao catálogo do Globoplay. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Isabelle mostrou as etapas da transformação, com direito ao figurino colorido, à peruca e à maquiagem da personagem."Existem histórias, como o Sítio, que nunca deixam de morar na gente. E, se ele voltou, a gente deu um jeito de trazer a Emília de volta também. Bastou soprar o pó de pirlimpimpim. Esse momento é nosso: as temporadas 1 a 4 do Sítio Do Picapau Amarelo (2000) estão disponíveis, para todo mundo, no Globoplay", diz a legenda da publicação.Isabelle começou a interpretar Emília ainda criança, aos 6 anos, e se tornou um dos nomes mais lembrados da adaptação inspirada na obra de Monteiro Lobato. O novo registro surpreendeu os fãs pela semelhança da atriz com a versão infantil da personagem."Meu Deus! A mesma carinha quando se caracteriza", escreveu uma seguidora. "Puro suco de nostalgia. Isa, você tá igual antes, parece que nada mudou", afirmou outro internauta.A publicação também despertou lembranças afetivas entre o público. "Nossa infância todinha aqui", comentou um fã. "Automaticamente vem o cheiro da escola, da casa de vó, dos amigos da época de infância… A nostalgia deixa a gente arrepiado de algo que nunca mais vai voltar", declarou outra pessoa.