Paolla Oliveira mostrou habilidade no futvôlei em vídeo compartilhado no Instagram - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira mostrou habilidade no futvôlei em vídeo compartilhado no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 09:50 | Atualizado 27/07/2026 10:04

Paolla Oliveira joga futevôlei, hoje em uma praia do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/XiAxA0MafZ — Popweek (@P0PWEEK) July 26, 2026

Nas imagens, Paolla surge usando um conjunto esportivo composto por top e short-saia em tons de rosa, enquanto troca passes durante a partida e demonstra habilidade no esporte.A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios à atriz. "Sou fã", comentou uma internauta. "Essa mulher não existe", escreveu outra.