Paolla Oliveira mostrou habilidade no futvôlei em vídeo compartilhado no InstagramReprodução / Instagram
Paolla Oliveira joga futevôlei, hoje em uma praia do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/XiAxA0MafZ— Popweek (@P0PWEEK) July 26, 2026
Nas imagens, Paolla surge usando um conjunto esportivo composto por top e short-saia em tons de rosa, enquanto troca passes durante a partida e demonstra habilidade no esporte.
A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios à atriz. "Sou fã", comentou uma internauta. "Essa mulher não existe", escreveu outra.
Houve ainda quem brincasse com a beleza de Paolla. "Essa mulher deve ter algum defeito, não é possível", publicou uma seguidora. "Essa mulher tem algum defeito?", questionou outro usuário.