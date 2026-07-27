Paolla Oliveira mostrou habilidade no futvôlei em vídeo compartilhado no InstagramReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Paolla Oliveira aproveitou o domingo (26) de sol para praticar futevôlei e chamou a atenção dos seguidores pela desenvoltura com a bola. A atriz de 44 anos compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece se exercitando na areia de uma praia do Rio de Janeiro.

Nas imagens, Paolla surge usando um conjunto esportivo composto por top e short-saia em tons de rosa, enquanto troca passes durante a partida e demonstra habilidade no esporte.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios à atriz. "Sou fã", comentou uma internauta. "Essa mulher não existe", escreveu outra.
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Houve ainda quem brincasse com a beleza de Paolla. "Essa mulher deve ter algum defeito, não é possível", publicou uma seguidora. "Essa mulher tem algum defeito?", questionou outro usuário.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa