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Marina Ruy Barbosa renova bronzeado com biquíni fio-dental no Rio
Atriz aproveitou o domingo de sol para relaxar
Rio - Marina Ruy Barbosa aproveitou o domingo (26) para renovar o bronzeado e relaxar na Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. A atriz foi fotografada enquanto caminhava pela areia e curtia o dia de sol à beira-mar.
Para o passeio, Marina escolheu um biquíni preto fio-dental, combinado com uma saída de praia estampada. A ruiva também usou um boné preto para se proteger do sol durante o momento de lazer.
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