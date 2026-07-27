Juliette desabafou após ida ao hospital Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Juliette, de 36 anos, precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (27) após sentir dores no estômago e desmaiar. A cantora realizou exames que diagnosticaram um quadro de gastroenterite e contou a situação nas redes sociais. 
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Juliette foi diagnosticada com quadro de gastroenterite - Reprodução/Instagram
Juliette - Reprodução/Instagram
Juliette desabafou após ida ao hospital - Reprodução/Instagram
"O que eu tive foi uma gastroenterite. Todo dia uma novela, não é, minha gente? Comi alguma coisa, provavelmente, e não me fez bem. Pensei que pudesse ser algo relacionado ao fígado ou à endometriose, mas nada a ver", começou o relato. 
A campeã do 'BBB 21' enfrentou o mal-estar por um período antes de buscar ajuda médica. "Há uns dois dias, senti uma dorzinha no estômago. Tomei um remédio e falei: 'Não, é uma dor bem pequenininha'. Ontem, dor de barriga de madrugada e fui ao banheiro umas quatro vezes". 
Apesar do susto, Juliette brincou sobre o problema de saúde e tranquilizou os seguidores. "Mas, enfim, já estou bem, graças a Deus. Vocês ficam tirando onda com a minha imunidade, mas não tem nada a ver. Acontece nas melhores famílias", concluiu. 