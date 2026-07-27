Camila Mendes discorreu sobre experiência em 'Riverdale'Reprodução/Instagram
Nele, ela desabafou sobre as dificuldades causadas pelo perfeccionismo em época que interpretava a personagem Veronica Lodge, e destacou declínio psicológico atrelado à pressão em produção do seriado adolescente. "Meu perfeccionismo apareceu muito. Eu precisava estar sempre ligada, no meu melhor e com a melhor aparência. Foi aí que realmente comecei a encarar isso de frente", explicou.
Mendes relatou sofrer com a falta de controle diante do seu corpo e dos figurinos usados em série. "Foi aí que eu realmente comecei a encarar a situação de frente. Eu senti uma falta de controle porque estava usando uma fantasia de uma personagem que se veste de forma diferente de como eu me vestiria no meu dia a dia. Ela usa vestidos justos, minissaias e saltos altos, mostrando minha barriga, meu corpo e tudo mais".
De acordo com Camila, a situação teria agravado um transtorno alimentar. "E se eu me sentisse inchada ou se não me sentisse bem comigo mesma naquele dia, eu tinha que usar algo que me fizesse sentir pior e me deixasse extremamente insegura. E esse padrão de perfeccionismo se manifestava muito na minha relação com o meu corpo. [...] Me sentia tão repugnante e precisava estar diante das câmeras, sem conseguir aceitar minha aparência", disse.
Ela, ainda, revelou ter sofrido com ataques de pânico em gravações da série. "Eu sou uma pessoa que não sente o ataque de pânico chegando. Só tenho o ataque quando, por algum motivo, sinto que não posso viver livremente a emoção que estou sentindo. Então, se eu estou com vontade de chorar e sei que não posso, é isso que dispara meu ataque".
Apesar das dificuldades enfrentadas, a atriz afirmou ter boas memórias do período, e que guarda uma lembrança positiva de sua experiência em “Riverdale”. A série teve início em 2017, e seguiu com sete temporadas até a sua finalização em 2023.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.