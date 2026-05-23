Rio - Os atores Nicholas Galitzine e Camila Mendes desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste sábado (23). A dupla está no Brasil para divulgar o filme “Mestres do Universo”. Eles foram recebidos com festa pelos fãs, que pegaram autógrafos e tiraram fotos com os artistas.
O longa, que chega aos cinemas brasileiros em 4 de junho, é o novo live-action do icônico He-Man. Com Galitzine no papel do super-herói e Mendes como Teela, o filme mostra o retorno do príncipe Adam a Eternia após 15 anos afastado.
Guiado pela lendária Espada do Poder, ele abraça seu destino como He-Man depois que encontra seu mundo devastado pelo domínio de Esqueleto (Jared Leto). Ele luta para enfrentar a ameaça e tentar salvar o reino ao lado de seus aliados.
O elenco estrelado ainda conta com talentos como Idris Elba, Allison Brie, Morena Baccarin, Kristen Wiig, Charlotte Riley, James Purefoy, Sasheer Zamata, Hafthór Júlíus Björnsson e Sam C. Wilson.
