Xamã recebe título de Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro - Victor Chapetta / Brazil News

Xamã recebe título de Cidadão Benemérito do Rio de JaneiroVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 23/05/2026 12:15

Rio - Após receber o título de Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro, Xamã aproveitou o momento para fazer uma brincadeira sobre o transporte público da capital fluminense. O artista publicou nas redes sociais, na sexta-feira (22), uma foto da homenagem recebida na Câmara Municipal e comentou: “Agora só falta convencer o governador a baixar a passagem”.