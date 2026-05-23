Xamã recebe título de Cidadão Benemérito do Rio de JaneiroVictor Chapetta / Brazil News
A declaração repercutiu entre os fãs por fazer referência a um tema frequente em suas músicas, que costumam retratar o cotidiano carioca e questões sociais. O rapper, de 36 anos, recebeu a honraria destinada a personalidades nascidas no Rio de Janeiro que tenham prestado serviços relevantes à cidade.
O título de Cidadão Benemérito já foi entregue a nomes como Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e Milton Nascimento. Já a honraria de Cidadão Honorário contempla personalidades nascidas fora da capital fluminense, como Vinícius Júnior, Thiaguinho e Príncipe William.
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