Luana Piovani volta a detonar sobre Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Luana Piovani volta a detonar sobre Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 13:20

Rio - Luana Piovani voltou a comentar publicamente sobre Virginia Fonseca neste sábado (23). A artista compartilhou em seus stories uma publicação de uma página de proteção animal que criticava a interação da influenciadora com animais silvestres durante uma visita a um zoológico em Dubai.

A postagem apontava que esse tipo de prática “ajuda a normalizar a exploração, o sofrimento e a ideia equivocada de que a fauna existe para entretenimento humano”. Ao compartilhar o conteúdo, Luana escreveu: “desgraça em forma de bunda”, em uma crítica direta à influenciadora.

A repercussão começou após Virginia publicar vídeos e fotos em que aparece beijando um macaco durante o passeio. As imagens dividiram opiniões nas redes sociais e também acabaram provocando comentários ofensivos de internautas direcionados ao jogador Vinícius Júnior, ex-namorado da influenciadora.