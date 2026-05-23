Fiuk e loira misteriosa trocam beijosReprodução / Instagram
“Tava tudo tão tranquilo até você chegar na minha vida”, escreveu ele na publicação, que conta com duas fotos. Na primeira, o cantor aparece encostado em um carro enquanto a mulher o beija. Na segunda, os dois estão em pé trocando carinhos.
Para rebater os comentários, logo em seguida o artista fez um vídeo em que a mulher se aproxima dele e deixa um beijinho no canto da boca. “Ué, não é IA não?”, brincou ele no registro.
Nos comentários, os internautas fizeram suposições sobre quem se trata a loira misteriosa. Muitos chegaram a brincar dizendo que era Deolane Bezerra, presa por suposto esquema de lavagem de dinheiro para o PCC.
Em meio às suposições, surgiu o nome da modelo Ana Paula Silvestre. Pouco depois da publicação de Fiuk, ela postou em seus Stories, do Instagram, a foto de uma guitarra preta e colocou a música “Sexy”, do cantor.
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