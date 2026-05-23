Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filha - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filhaReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 14:02

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo curtiram um dia de diversão em família durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos. Neste sábado (23), o casal publicou novos registros da viagem ao lado da filha Clara, de apenas 5 meses, e mostrou parte do passeio por parques da Disney na cidade.