Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filhaReprodução / Instagram
Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, os atores aparecem em momentos de carinho e celebração da nova fase da família. “Muito especial viver tudo isso ao lado das pessoas mais importantes da minha vida”, escreveu Camila na legenda da publicação.
A viagem começou no último domingo (17), quando a atriz contou aos seguidores que realizava um desejo antigo ao embarcar para a primeira experiência internacional com a família completa. “Indo ali realizar um sonho: uma viagem em família, desta vez, completa”, publicou.
Desde então, o casal vem mostrando detalhes da temporada nos Estados Unidos, entre passeios, encontros em família e momentos ao lado da filha.
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