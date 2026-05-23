Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filhaReprodução / Instagram

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Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo curtiram um dia de diversão em família durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos. Neste sábado (23), o casal publicou novos registros da viagem ao lado da filha Clara, de apenas 5 meses, e mostrou parte do passeio por parques da Disney na cidade.
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Camila Queiroz em parque de Orlando com a filha - Reprodução / Instagram
Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filha - Reprodução / Instagram
Camila Queiroz e kleber Toledo em parque de Orlando com a filha - Reprodução / Instagram
Camila Queiroz em parque de Orlando com a filha - Reprodução / Instagram

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, os atores aparecem em momentos de carinho e celebração da nova fase da família. “Muito especial viver tudo isso ao lado das pessoas mais importantes da minha vida”, escreveu Camila na legenda da publicação.

A viagem começou no último domingo (17), quando a atriz contou aos seguidores que realizava um desejo antigo ao embarcar para a primeira experiência internacional com a família completa. “Indo ali realizar um sonho: uma viagem em família, desta vez, completa”, publicou.

Desde então, o casal vem mostrando detalhes da temporada nos Estados Unidos, entre passeios, encontros em família e momentos ao lado da filha.