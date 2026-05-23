Joana Camargo levou um tombo no palco durante a final do Miss Eco InternacionalReprodução
A transmissão, feita ao vivo, mostrou o momento em que a Miss Brasil escorrega e bate com o quadril no chão, sendo auxiliada por pessoas ao redor, incluindo suas concorrentes.
O concurso - menos conhecido que o Miss Universo ou o Miss Mundo - foi realizado no Cairo, no Egito, na última sexta, 22. A vencedora foi a mexicana Palmira Ruiz e, além da brasileira, o Top 5 ainda contou com representantes de Ucrânia, Austrália e Indonésia.
Após a realização do concurso, a entidade divulgou uma nota oficial anunciando o rompimento com os atuais organizadores do Miss Eco no Vietnã, por acusações de suposta tentativa de pagamento de propina para sua representante alcançar boas posições.
Quando vai ser o Miss Brasil e o Miss Universo
O Miss Universo está previsto para ocorrer no próximo mês de novembro, ainda sem data exata definida, em Porto Rico. A representante brasileira será escolhida no próximo dia 25 de julho. Ela receberá a coroa da última Miss Brasil, Maria Gabriela Lacerda.
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