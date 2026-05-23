Galvão Bueno passa bem após cirurgia na coluna - Reprodução/SBT

Galvão Bueno passa bem após cirurgia na colunaReprodução/SBT

Publicado 23/05/2026 15:37

DIA, a assessoria de imprensa do narrador esportivo informou que ele passa bem e segue em recuperação após o procedimento. A previsão de alta será informada nos próximos dias. Rio - Galvão Bueno, de 75 anos, passou por uma cirurgia eletiva na coluna , na manhã deste sábado (23), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ao, a assessoria de imprensa do narrador esportivo informou que ele passa bem e segue em recuperação após o procedimento. A previsão de alta será informada nos próximos dias.

Por meio de nota, a equipe do narrador explicou que o procedimento, realizado com sucesso, foi feito para a correção de uma hérnia de disco. "Tudo correu dentro do esperado. Galvão passa bem e segue em recuperação, sob acompanhamento médico. Em breve dará início ao processo de recuperação com fisioterapia ainda no hospital", disse.

Nesta sexta-feira (22), Galvão se manifestou em seu perfil sobre a cirurgia e falou sobre as dores que vinha sentindo. "Seguinte, eu tinha um probleminha na coluna lombar, pinçou um nervo e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada", contou.

O narrador detalhou os exames pré-operatórios e contou que seguirá na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT. "Fiz tudo o que tinha que fazer, para fazer tranquila a cirurgia. Recuperação, cinco dias. Se passar de cinco dias, no máximo uma semana, eu estarei de volta no Galvão Futebol Clube no dia 1°, segunda-feira, e no dia 7 estarei embarcando junto com o Desirée, minha mulher, para os Estados Unidos", disse.