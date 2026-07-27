Grazi Massafera aproveita férias com a filha pelo nordesteReprodução/Instagram
A atriz e a filha desfrutam da natureza local em passeio. Ela mostrou imagens de viagem em publicação nas redes sociais. Em legenda, escreveu: “Vê bem. No exatamente agora. Quem está no comando dos olhos é o coração”.
Massafera também publicou vídeos de mergulho pelos mares da ilha, no qual elas encontraram peixes e tartarugas marinhas. Nos Stories, ela descreveu a experiência das férias com Sofia, "Criando memórias juntas", conta.
Antes de Fernando de Noronha, Grazi e a filha estiveram em passeio pela Itália, no qual passaram por locais como Veneza, Sardenha e Florença.
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