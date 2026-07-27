Grazi Massafera aproveita férias com a filha pelo nordeste - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera aproveita férias com a filha pelo nordesteReprodução/Instagram

Publicado 27/07/2026 17:45 | Atualizado 27/07/2026 17:58





A atriz e a filha desfrutam da natureza local em passeio. Ela mostrou imagens de viagem em publicação nas redes sociais. Em legenda, escreveu: “Vê bem. No exatamente agora. Quem está no comando dos olhos é o coração”.



Massafera também publicou vídeos de mergulho pelos mares da ilha, no qual elas encontraram peixes e tartarugas marinhas. Nos Stories, ela descreveu a experiência das férias com Sofia, "Criando memórias juntas", conta.



Antes de Fernando de Noronha, Grazi e a filha estiveram em passeio pela Itália, no qual passaram por locais como Veneza, Sardenha e Florença. Rio – Grazi Massafera , de 44 anos, compartilhou registros de viagem junto a filha, Sofia, de 14, a Fernando de Noronha, em Pernambuco, nesta segunda-feira (27). Elas aproveitam férias pela região, com dias de praia e mar em ilha nordestina.A atriz e a filha desfrutam da natureza local em passeio. Ela mostrou imagens de viagem em publicação nas redes sociais. Em legenda, escreveu: “Vê bem. No exatamente agora. Quem está no comando dos olhos é o coração”.Massafera também publicou vídeos de mergulho pelos mares da ilha, no qual elas encontraram peixes e tartarugas marinhas. Nos Stories, ela descreveu a experiência das férias com Sofia, "Criando memórias juntas", conta.Antes de Fernando de Noronha, Grazi e a filha estiveram em passeio pela Itália, no qual passaram por locais como Veneza, Sardenha e Florença.

Sofia é fruto do relacionamento da atriz com o ex-marido, Cauã Reymond, de 46 anos.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa