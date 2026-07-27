Sequência de vídeos publicada por Eliane Costa, mãe de Orochi, fez internautas apontarem supostas indiretas à Lara Jucah - Reprodução / Instagram

Sequência de vídeos publicada por Eliane Costa, mãe de Orochi, fez internautas apontarem supostas indiretas à Lara JucahReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 11:23 | Atualizado 27/07/2026 11:26

EITA! Esses stories da mãe do Orochi após polêmica sobre Lara Jucá ter sido flagrada beijando Zé Felipe pic.twitter.com/Fzlgscd3bf

— BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) July 27, 2026

Sem citar diretamente Lara ou Zé Felipe, Eliane ironizou: "Estou aqui pensando, já deve ter um pessoalzinho que deve ter falado: 'Ih, corre lá para ver o que ela postou'. Mas no fundo vocês gostam, eu sei que vocês gostam, vocês ficam rezando para eu falar uma besteira aqui. Eu sei que eu trago entretenimento", disse.



Em seguida, a ex-nora de Lara publicou um vídeo em que aparece aos risos ao som de "Melô da Galinha", de Dicró. No trecho compartilhado, toca a frase: "Pode crer, todo mundo já lhe manja / Se ela tomar banho quente vira uma canja", o que fez internautas associarem a publicação aos rumores envolvendo Lara Jucah e Zé Felipe.





A repercussão chegou ao X, antigo Twitter, e muitos internautas criticaram as publicações de Eliane. "Namoral, dar dinheiro e engajamento pra algumas pessoas é complicado pra cara***", escreveu um usuário. "Que mulher velha chata do cara*** deve morrer de inveja da ex nora", comentou outro. "Ué, ela é solteira? Ué, ele é solteiro? Então passa, tudo certo. Vai lavar uma louça, mulher", publicou uma terceira pessoa. LEIA MAIS: Vídeo! Orochi se envolve em briga em balada no Rio e agride influenciador A repercussão chegou ao X, antigo Twitter, e muitos internautas criticaram as publicações de Eliane. "Namoral, dar dinheiro e engajamento pra algumas pessoas é complicado pra cara***", escreveu um usuário. "Que mulher velha chata do cara*** deve morrer de inveja da ex nora", comentou outro. "Ué, ela é solteira? Ué, ele é solteiro? Então passa, tudo certo. Vai lavar uma louça, mulher", publicou uma terceira pessoa.

Lara Jucah ganhou projeção nacional pelo relacionamento de idas e vindas com Orochi, encerrado em maio deste ano. Além de influenciadora digital, ela é empresária e fundadora da marca de moda praiana "By Lara Jucah."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa